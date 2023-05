IHSG masih Rawan Koreksi

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG kembali terkoreksi 0,8% pada perdagangan Kamis kemarin (11/5/2023), dan berada di level 6.757. Koreksi tersebut disertai dengan munculnya volume penjualan yang cukup besar.

IHSG hari ini diperkirakan terkoreksi untuk menguji ke rentang 6.638-6.705. Namun, selama IHSG masih bergerak di atas support krusialnya di level 6.544, maka IHSG masih berpeluang berbalik menguat.

Sementara itu, terdapat beberapa saham yang disarankan untuk Buy on Weakness (BoW), di antaranya adalah BBTN, INDF, ISAT, dan PTRO.

BBTN - Buy on Weakness

BBTN ditutup menguat 0,39% ke 1,290 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan posisi BBTN saat ini sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (i) dari wave [iii], sehingga BBTN masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1,250-1,280

Target Price: 1,330, 1,425

Stoploss: below 1,240

Advertisement

INDF - Buy on Weakness

INDF ditutup terkoreksi 1,45% ke 6,800 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama INDF belum mampu menembus 6,900 sebagai resistancenya, maka posisi INDF saat ini sedang berada pada pada bagian dari wave (iv) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 6,550-6,725

Target Price: 6,975, 7,125

Stoploss: below 6,475

ISAT - Buy on Weakness

ISAT ditutup terkoreksi 1,62% ke 7,600 pada perdagangan kemarin (11/5). Kami perkirakan, posisi ISAT saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [i] dari wave 3, sehingga ISAT masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 7,250-7,425

Target Price: 8,000, 8,450

Stoploss: below 7,000

PTRO - Buy on Weakness

PTRO ditutup menguat 5,07% ke 4,970 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian, penguatan PTRO pun mampu menembus MA60-nya. Kami perkirakan, posisi PTRO saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) dari wave [b], sehingga PTRO masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 4,780-4,900

Target Price: 5,150, 5,425

Stoploss: below 4,730

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan