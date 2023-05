Elon Musk Mundur dari Jabatan CEO Twitter

California, Beritasatu.com - Elon Musk mengumumkan pada hari Kamis (11/5/2023) bahwa Twitter akan memiliki CEO baru dan ia akan beralih ke peran produk dan teknis.

Musk mengatakan melalui Twitter bahwa CEO baru, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, akan memulai tugas dalam waktu sekitar enam minggu.

Ia menambahkan bahwa dirinya akan beralih ke posisi "ketua eksekutif dan CTO, mengawasi produk, perangkat lunak, dan operasi sistem."

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.