Revisi GPG, Saham Bisnis Kertas Berpotensi Tumbuh

Jakarta, Beritasatu.com- Financial Expert Ajaib Sekuritas Chisty Maryani menyebutkan kinerja emiten kertas berpotensi tumbuh positif, seiring revisi peraturan Green Procurement Guide (GPG) yang berpotensi meningkatkan ekspor tersebut. Kinerja positif ini diproyeksikan terefleksi pada kuartal II 2022.

Pada awal April 2023 Pemerintah Tokyo (Tokyo Metropolitan Government) Kembali merevisi peraturan Green Procurement Guide (GPG). Hal tersebut dipercaya akan memberi dampak positif karena berpotensi meningkatkan ekspor produk kertas dari Indonesia ke Jepang.

Jika melihat data historikal, pada 2018-2022, tren ekspor produk kertas Indonesia masih fluktuatif dan cenderung menurun. Pada 2018, ekspor kertas Indonesia ke Jepang mencapai US$ 255,5 juta. Namun pada 2022, ekspor produk kertas Indonesia ke Jepang mencapai US$ 259,7 juta. “Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir nilai ekspor produk kertas dari Indonesia ke Jepang mencapai sebesar US$ 1,29 miliar,” ujar Chisty, dikutip Investor Daily, Kamis (11/5/2023).

Dia menambahkan, prospek secara jangka panjang pada kinerja emiten kertas juga masih sangat positif karena permintaan kertas tinggi, baik dalam negeri maupun global. Saat ini, emiten kertas pun juga mulai fokus untuk mengalihkan kemasan berbahan kertas menggantikan produk plastik, di mana permintaan penggunaan produk plastik cukup tinggi, mengikuti tren e-commerce.

Sedangkan katalis negatif emiten kertas berasal dari potensi penurunan permintaan akibat perekonomian global yang melambat dan sentimen pelaku pasar global pada pasar Amerika Serikat atas potensi gagal bayar utang.

