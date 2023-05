Dilayani 1 Atap, Jemaah Haji Kloter 1 Masuk Asrama 23 Mei

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan menerapkan sistem layanan satu atap dalam menyambut kedatangan jemaah di asrama haji embarkasi. Adapun jemaah haji kloter pertama mulai masuk asrama pada 23 Mei 2023 dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 24 Mei 2023.

"Layanan ini akan diberikan kepada jemaah baik di asrama haji embarkasi maupun asrama haji antara, baik pada masa keberangkatan maupun masa pemulangan," kata Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Dia menjelaskan ada tiga besaran pelayanan yang akan diterima jemaah pada fase keberangkatan, yaitu layanan di gedung penerimaan, layanan di gedung penginapan, dan layanan di gedung keberangkatan.

“Ketiganya kita atur dalam layanan satu atap. Agar jemaah tidak kelelahan, layanan dari beberapa unit terkait dilakukan pada satu lokasi dan dikoordinir secara terpadu, mulai pemeriksaan akhir kesehatan, penyerahan gelang identitas, penyerahan paspor dan penyerahan living cost, serta layanan lainnya,” terang Saiful Mujab.

Dia mengatakan layanan ini hanya diberikan pada jemaah haji reguler yang sudah memiliki lembar Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA).

Petunjuk pelaksanaan layanan satu atap ini diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraaan Haji dan Umrah No 185 tahun 2023.

Berikut layanan untuk jemaah pada masa keberangkatan:

1. Pelayanan jemaah haji di gedung penerimaan

Pelayanan satu atap kepada jemaah haji di gedung penerimaan dengan metode first come first serve yaitu jemaah haji yang pertama tiba di asrama haji adalah yang pertama mendapatkan pelayanan. Pelayanan dimulai sejak kedatangan mereka di gedung penerimaan

Pelayanan satu atap gedung penerimaan terdiri dari:

1) Menyerahkan tas bagasi dan kabin kepada petugas PPIH;

2) Pemberian label pada tas kabin;

3) Pemeriksaan akhir kesehatan Jemaah Haji;

4) Menyerahkan SPMA dan bukti lunas BPIH;

5) Penyerahan kartu kokarde dan kartu makan serta kartu

6) Penempatan kamar;

7) Penyerahan gelang identitas;

8) Penyerahan paspor, visa, boarding pass, dan lembar tanda terima living cost; dan

9) Penyerahan living cost.

