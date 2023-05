Bitcoin Turun Lagi ke US$ 27.000 Gara-gara Krisis Utang AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga kripto mengalami tekanan penurunan pada perdagangan Jumat (12/5/2023) siang bahkan Bitcoin turun diperdagangkan di bawah US$ 27.000, tertekan sentimen krisis perbankan yang sedang berlangsung dan ancaman gagal bayar utang oleh pemerintah Amerika Serikat.

"Laporan CPI (inflasi) AS memberikan dukungan BTC singkat, sentimen terhadap kebijakan moneter The Fed dan berita tentang penjualan BTC oleh Pemerintah AS membebani selera investor. Tercatat wallet diduga milik pemerintah AS telah menjual 9.800 bitcoin yang berasal dari hasil sitaan dark web Silk Road oleh pemerintah AS," jelas Trader Eksternal Tokocrypto, Fyqieh Fachrur.

Walau demikian, kebenaran aksi jual oleh pemerintah AS ini masih diragukan. Di samping itu langkah The Fed selanjutnya setelah rilis data CPI April masih membayangi investor kripto. Menurut CME FedWatch Tool, kemungkinan kenaikan suku bunga Juni sebesar 25 basis poin turun dari 21,2% menjadi 5,0% sebagai respons terhadap Laporan CPI. Namun, peluang penurunan suku bunga Juni tetap di 0%.

"Meskipun tingkat inflasi AS bulan April membaik, namun inflasi utama masih jauh dari target The Fed 2%. Inflasi inti sesuai ekspektasi, mencapai 5,5% per tahun dan naik 0,4% setiap bulan. Bila level inflasi terus menurun, hal ini juga dapat menjadi sinyal kebijakan suku bunga yang diyakini akan di-pause pada Juni, dan bisa jadi berbalik arah mendorong harga Bitcoin dan pasar kripto keseluruhan," tutur Fyqieh.

