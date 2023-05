Sah, Linda Yaccarino Gantikan Elon Musk sebagai CEO Twitter

California, Beritasatu.com - Linda Yaccarino, mantan kepala periklanan global NBCUniversal, telah mengundurkan diri dari perusahaannya dan bergabung dengan Twitter sebagai CEO baru. Pemilik Twitter, Elon Musk, mengonfirmasi perekrutan tersebut melalui cuitannya pada Jumat.

“Saya senang menyambut Linda Yaccarino sebagai CEO baru Twitter!” cuit Musk. Dia menambahkan, “Ia akan fokus pada operasi bisnis, sementara saya fokus pada desain produk & teknologi baru.”

Musk juga menambahkan, “Saya berharap bekerja dengan Linda untuk mengubah platform ini menjadi X, aplikasi segala-galanya.”

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky