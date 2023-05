Gali Pasar Ekspor Potensial, Mendag Bertolak ke Mesir

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada hari ini, Sabtu (13/5/2023) bertolak menuju Kairo, Mesir untuk menggarap pasar ekspor potensial di negara-negara non tradisional, khususnya di kawasan benua Afrika.

Menurut Mendag, pasar Afrika seperti Mesir merupakan salah satu pasar potensial non tradisional yang harus digarap secara intensif.

"Kami akan bertemu sejumlah pihak dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan pemangku kepentingan di Mesir," kata Zulkifli dikutip Antara, Sabtu (13/5/2023).

Kunjungan kerja Mendag ke Mesir ini dijadwalkan selama tiga hari, yaitu pada 14-16 Mei 2023. Zulkifli akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir guna membahas kelanjutan kerja sama kedua negara.

Kedua menteri diagendakan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pembentukan Komite Perdagangan Bersama (Joint Trade Committee/JTC). Mendag juga akan bertemu pelaku usaha Mesir yang tergabung dalam Kamar Dagang Mesir (Federation of Egyptian Chambers of Commerce/FEDCOC) dan organisasi lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya ini, Zulkifli juga dijadwalkan membuka kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Mesir. Kegiatan ini akan mempertemukan para pelaku usaha kedua negara. Dalam acara ini, Zulkifli menyaksikan sejumlah penandatanganan MoU antara pelaku usaha kedua negara, antara lain MoU imbal dagang Indonesia-Mesir dan penandatanganan MoU antara Kadin kedua negara.

Selain meresmikan ruang pameran promosi Indonesia di Kedutaan Besar RI di Kairo, Mendag telah dijadwalkan bertemu diaspora Indonesia di Mesir dan mengunjungi beberapa perusahaan di Mesir.

Dari data yang dihimpun Kemendag, pada Kuartal I 2023, total perdagangan Indonesia dan Mesir tercatat sebesar US$ 432,9 juta, turun 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 492,1 juta. Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Mesir tercatat sebesar US$ 379,4 juta, sedangkan impor Indonesia dari Mesir US$ 53,5 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Mesir di antaranya minyak kelapa sawit, kopi, kelapa, hingga benang. Sedangkan komoditas impor utama Indonesia dari Mesir adalah pupuk mineral fosfat, kurma, buah ara, pinus, alpukat, jambu biji, pupuk mineral, tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula dan kalsium fosfat alami.

