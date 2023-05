Mirae Asset Sekuritas Gandeng Kalbis Tingkatkan Inklusi Keuangan

Jakarta, Beritasatu.com- Perusahaan sekuritas, Mirae Asset Securities Co. Ltd dan anak usahanya PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia teken kerja sama dengan Kalbis Institute guna meningkatkan literasi dan investasi keuangan di Indonesia.

Chairman & CEO Mirae Asset Securities Co Ltd Choi Hyun Man mengatakan, kerja sama dengan tema “Indonesia’s Financial Inclusion Heroes MoU Signing Ceremony” tersebut sesuai nilai-nilai ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (environmental, social, and governance/ESG) yang diusung perusahaan. “Kami telah menandatangani RE100 untuk mempraktikkan manajemen yang ramah lingkungan, dan memperluas area investasi kami ke isu perubahan iklim,” jelas dia dalam sambutan penandatanganan kerja sama dikutip Investor Daily Sabtu (13/5/23).

Dalam seminar dengan tema Economic Seminar by Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertema “ESG for an Investment Opportunity to Win 2023 dia mengatakan, RE100 adalah kumpulan perusahaan yang berkomitmen 100% energi terbarukan bagi kegiatan operasionalnya. Lebih dari 70 perusahaan global tergabung ke dalam RE100, termasuk salah satunya Mirae Asset Securities yang merupakan induk usaha dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan bagian dari Mirae Asset Financial Group. Salah satu dari komitmen RE100 adalah menargetkan penggunaan 100% listrik terbarukan.

Dalam penandatanganan tersebut, turut hadir Rektor Kalbis Institute Naik Henokh Parmenas, Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain Kalbis Institute Hendro Susanto, dan Governor of the Financial Supervisory Service Korea Lee Bok Hyun. Turut serta juga, CEO Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tae Yong Shim, Direktur Mirae Asset Sekuritas Indonesia Arisandhi Indrodwisatio, dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto.

Choi Hyun Man mengatakan perusahaan mendukung nasabah untuk meningkatkan karbon-netral, dengan mengakumulasikan pengetahuan dari industri energi terbarukan.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan saat ini iklim investasi di Indonesia sangat menarik bagi investor global, terutama dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat. “Faktor positif untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah dari inflasi yang stabil, perbaikan mobilitas masyarakat, dan kebijakan yang akomodatif,” kata dia.

