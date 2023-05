Pasar Kripto Menggeliat, Bitcoin Belum Beranjak dari US$ 26.000-an

Jakarta, Beritasatu.com– Pasar aset kripto mulai menggeliat dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, Bitcoin masih bertahan di level US$ 26.000.

Berdasarkan data Coinmarketcap, Minggu pagi (14/5/2023) pukul 06.00 WIB, kapitalisasi pasar aset kripto global dalam 24 jam naik tipis 0,03% menjadi US$ 1,12 triliun. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) naik 0,75% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin jatuh ke di level US$ 26.906,50 per koin atau setara Rp 399,41 juta (kurs, Rp 14.844).

Hal serupa juga terjadi pada Binance coin (BNB) yang naik 1,32% dalam 24 jam menjadi US$ 311,68 per koin. Sedangkan Ethereum (ETH) merosot 0,04% pada pagi ini dalam sehari terakhir. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level US$ 1.802,83 per koin.

Dikutip dari CoinDesk, Bitcoin sempat diperdagangkan di sekitar US$ 26.300 pada Sabtu (13/5/2023), level yang tidak terlihat sejak 17 Maret. Bitcoin tertinggi untuk minggu ini terjadi pada Rabu pagi ketika naik menjadi US$ 28.300 setelah data consumer price index (CPI) lebih lemah dari yang diharapkan pada Rabu (10/5/2023).

“Bitcoin mungkin menembus di bawah US$ 26.000 selama akhir pekan, tetapi penawarannya bagus sekarang. Jelas tidak ada fundamental yang menahan BTC lebih lama lagi dan para pedagang khawatir tetapi rasanya permainan jangka pendek untuk meningkatkan kepemilikan BTC di level yang lebih rendah ini,” kata penasihat aset kripto di CEC Capital, Laurent Kssis.

Analis Oanda Ed Moya yakin Bitcoin masih mengalami tekanan penurunan lebih lanjut sampai AS melihat kejelasan peraturan.

Adapun faktor yang memperburuk mood bitcoin adalah jatuhnya harga beberapa memecoin, terutama pepecoin (PEPE), yang sekarang lebih rendah lebih dari 60% selama perdagangan minggu lalu. Token baru berdasarkan ‘pepe the frog’ memulai debutnya pada April dan dengan cepat naik menjadi penilaian lebih dari US$ 1 miliar. Itu sekarang telah dipangkas menjadi sekitar US$ 560 juta

Penurunan memecoin lainnya termasuk dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB), yang masing-masing kehilangan sekitar 11% selama 7 hari terakhir.

Kepala Ekonom di perusahaan pertambangan bitcoin yang diperdagangkan secara publik, BTCM, Youwei Yang mengatakan, hype koin meme biasanya menarik, tetapi sering diikuti oleh jatuhnya pasar, serupa dengan yang dilihat dengan DOGE dan SHIB dua tahun lalu.

“Pasar koreksi untuk memecoin minggu ini sebagian besar disebabkan oleh tenangnya sentimen FOMO (takut ketinggalan) dengan memecoin baru ini,” jelasnya.

