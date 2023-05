Mau RUPST, Direktur Komersial Krakatau Steel Malah Mundur

Jakarta, Beritasatu.com – Melati Sarnita resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Komersial PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Pengunduran diri itu ia layangkan melalui sepucuk surat.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Komersial KRAS sejak tahun 2020 untuk mengurusi komersial bisnis perseroan.

Sebelumnya atau pada tahun 2019, Melati dipercaya menempati posisi Direktur Pengembangan Usaha KRAS.

Kemudian, pada Januari 2023, saat terjadi rotasi di jajaran pengurus Krakatau Steel melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di mana Silmy Karim digantikan Purwono Widodo selaku Direktur Utama, RUPSLB memutuskan untuk mempertahankan Melati sebagai Direktur Komersial.

BACA JUGA Gantikan Silmy Karim, Purwono Widodo Jadi Dirut Baru Krakatau Steel

Advertisement

Investor Daily mencoba mengonfirmasi langsung perihal pengunduran diri Melati, namun Melati tidak menjawab. Pengunduran diri Melati kemudian dikonfirmasi oleh Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama.

Dirinya menyebut, bahwa manajamen telah menerima surat permohonan pengunduran diri Melati Sarnita pada 10 Mei 2023 lalu.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/2014, Pria menyatakan, permohonan pengunduran diri Melati berlaku efektif setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 21 Juni 2023 mendatang.

“Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel,” ucap Pria dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/5/2023).

Pria menegaskan, pengunduran diri Melati tidak akan berdampak pada kinerja perseroan. “Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tambahnya.

Sebagai informasi, Melati Sarnita merupakan jebolan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi. Sebelum berkarir di Krakatau Steel, dirinya pernah malang melintang di bidang energi dan gas bumi di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan