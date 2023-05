Ekspansi Pabrik Rp 57 T, Indah Kiat Pulp Bersiap Minta Restu Pemegang Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana membangun pabrik kertas industri beserta sarana pendukungnya Karawang, Jawa Barat dengan total biaya investasi maksimal US$ 3,63 miliar atau Rp 57,14 triliun. Rencana ini dikategorikan sebagai transaksi material sehingga perseroan harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rencana transaksi di atas, setara 64,81% nilai ekuitas perseroan per 31 Desember 2022 yang sebesar US$ 5,6 miliar.

“Karena nilai investasi tersebut melebihi 50% jumlah ekuitas perseroan maka rencana pembangunan ini merupakan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17,” tulis manajemen pada keterbukaan informasi yang dikutip pada Minggu (14/5/2023).

Pabrik kertas industri Indah Kiat Pulp & Paper rencananya dibangun di lahan seluas 350 hektare di Desa Mulyasari, Karawang. Fasilitas industri ini akan memiliki kapasitas terpasang atau produksi kertas putih 3 juta ton per tahun dan kertas cokelat 900.000 ton per tahun.

Sedangkan total investasi US$ 3,63 miliar akan dipakai untuk tanah US$ 16,54 juta, bangunan US$ 602,46 juta, serta mesin dan peralatan US$ 3,01 miliar. Dari biaya investasi ini, manajemen memproyeksikan, pabrik kertas industri di Karawang mampu mencatatkan penjualan bersih US$ 1,32 miliar pada 2024, hingga US$ 4,16 miliar pada 2030.

