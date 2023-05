Kontribusi Bisnis Digital Prodia Ditargetkan Capai 18% Pendapatan 2023

Dokter Prodia Health Care Kramat dr. Rachmad Wishnu Hidayat, SpKO menunjukan aplikasi Prodia for Doctor, Digital Diagnostic Partner, Laboratorium Klinik Prodia, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin 4 April 2022. PT Prodia Widyahusada Tbk secara resmi meluncurkan satu layanan digital terbaru yakni aplikasi Prodia for Doctor, Digital Diagnostic Partner yang ditujukan untuk memudahkan para dokter dalam membuat rujukan pemeriksaan kesehatan ke Prodia bagi pasiennya, memberikan konsultasi kepada pasien dan memantau riwayat hasil pemeriksaan kesehatan pasien dalam satu genggaman aplikasi. Melalui aplikasi Prodia for Doctor, dokter dapat merujuk dan mendaftarkan pasiennya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan di Prodia dengan lebih mudah, efisien dan lebih menghemat waktu. Pasien yang telah mendapat rujukan dan didaftarkan dokter melalui aplikasi ini dapat langsung melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hanya menunjukkan kode rujukan saat tiba di cabang Prodia. (BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah)