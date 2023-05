Pengurangan Karyawan Raksasa Restoran Cepat Saji McDonald's Demi Genjot Kinerja

Jakarta, Beritasatu.com - McDonald's (McD) restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) sepanjang 2022 mencatat laba bersih US$ 6,177 miliar Rp 91,6 triliun) atau turun 18% dari 2021 sebesar US$ 7,545 (112,1 triliun).

Dilansir Reuters, Minggu (14/5/2023), total pendapatan 2022 mencapai US$ 23,18 (Rp 344,1 triliun) atau turun 0,17% dari 2021 sebesar US$ 23,22 (Rp 344,7 triliun)

Sejalan dengan itu, McD melakukan efisiensi sejumlah karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian restrukturisasi karyawan, upaya mempercepat inovasi, dan pengambilan keputusan.

McDonald's memotong paket gaji pada sejumlah karyawannya di AS. Pemangkasan upah ini merupakan salah satu langkah dari restrukturisasi yang mencakup PHK dan penutupan beberapa kantor McDonalds di AS.

McDonald's sebelumnya telah mengatakan kepada karyawannya terkait kesempatan tetap bekerja di perusahaan dengan pengurangan paket kompensasi, termasuk perubahan jabatan dan tunjangan seperti bonus dan hibah ekuitas.

PHK dan perubahan struktur di McDonald's memengaruhi karyawan di AS dan luar negeri, di kantor pusat perusahaan di Chicago serta lintas departemen termasuk pemasaran dan operasi, menurut laporan Wall Street Journal.

Dampak efisiensi karyawan membuat McDonald's membukukan biaya restrukturisasi sebesar US$ 180 juta, atau 18 sen per saham, selama kuartal pertama 2023 karena memperhitungkan pembayaran pesangon dan penutupan beberapa kantor regional.

Tanpa biaya satu kali itu, McDonald's memperoleh US$ 2,63 per saham, yang berarti 30 sen lebih baik dari yang diharapkan.

Meski demikian penjualan kuartal I 2023, di atas ekspketasi analis karena penjualan tumbuh terlepas dari kenaikan harga.

Penjualan toko yang sama secara global naik 12,6% dibandingkan dengan periode Januari-Maret tahun lalu. Itu jauh di atas kenaikan 8,7% yang diperkirakan Wall Street, menurut analis yang disurvei oleh FactSet.

"Cuaca bagus pada Januari 2023 dan perbandingan yang mudah dengan tahun lalu, ketika virus corona menekan permintaan, membantu meningkatkan penjualan. Ada juga pemulihan yang stabil di Tiongkok setelah pembatasan Covid-19 dicabut," kata McDonald's, dilansir dari AP.

Kampanye pemasaran seperti promosi roti lapis ayam McSpicy dengan merek streetwear di Tiongkok, ditambah promosi makan Hari Valentine di Amerika Serikat (AS) dengan rapper Offset dan Cardi B, juga meningkatkan kinerja rantai tersebut.

CEO McDonald’s Chris Kempczinski mengatakan perusahaan mulai melihat perlawanan terhadap kenaikan harga di banyak pasar. Pelanggan mungkin tidak menambahkan kentang goreng ke pesanan, misalnya, sementara pesanan pengiriman telah melambat karena pelanggan memikirkan kembali biaya tambahan.

