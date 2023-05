Pasar Kripto Stagnan, Bitcoin dan Binance Naik, Ethereum Turun

Jakarta, Beritasatu.com– Pasar aset kripto tidak banyak mengalami perubahan dalam 24 jam terakhir. Sementara harga Bitcoin belum beranjak dari level US$ 26.000.

Berdasarkan data Coinmarketcap, Senin pagi (15/5/2023) pukul 06.40 WIB, kapitalisasi pasar aset kripto global dalam 24 jam turun 0,01% menjadi US$ 1,12 triliun. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) naik 0,19% dalam 24 jam terakhir di level US$ 26.927,42 per koin atau setara Rp 397,17 juta (kurs, Rp 14.750).

Hal serupa juga terjadi pada Binance coin (BNB) yang naik 0,16% dalam 24 jam. Sehingga BNB dibanderol dengan harga US$ 312 per koin. Sedangkan Ethereum (ETH) melemah tipis 0,06% dalam sehari terakhir. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level US$ 1.800,83 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, data terbaru dari firma analitik on-chain Glassnode mengungkapkan tingkat ketidakaktifan yang memecahkan rekor pasokan Bitcoin. Menurut tweet perusahaan tersebut, sekitar 40,083% dari total pasokan Bitcoin tidak aktif selama lebih dari 3 tahun, menandai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aset kripto.

Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar pemilik Bitcoin telah mempertahankan aset mereka, tidak terpengaruh oleh perubahan harga drastis yang merupakan ciri khas pasar Bitcoin. Pasokan dormansi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu Bitcoin tetap tidak tersentuh atau tidak diperdagangkan dalam dompet.

