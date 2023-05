Pekan Ini IHSG Konsolidasi, Investor Harus Waspada

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham sabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan masih konsolidasi dan berpotensi menguat terbatas pada rentang 6.690-6.800 selama pekan ini. Sentimen global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi IHSG, sedangkan sentimen dalam negeri relatif sepi.

Head of Research PT Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengamati, para pelaku pasar akan mencermati rilis data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) untuk menilai tingkat konsumsi masyarakat AS di tengah suku bunga tinggi. Selain itu, para pelaku pasar juga akan melihat kesepakatan atas batas utang AS dengan jatuh tempo pada 1 Juni dan pidato Gubernur The Fed Jerome Powell pada akhir pekan.

Sementara sentimen dari dalam negeri, Cheryl melihat, pekan ini cenderung sepi lantaran transaksi hanya berlangsung 4 hari. Namun seiring dengan sentimen global, para pelaku pasar cenderung wait and see. "Karena itu, IHSG berpotensi konsolidasi menguat dengan range 6.690-6.800," ucap Cheryl kepada Investor Daily, belum lama ini.

Adapun saham-saham yang bisa menarik untuk dicermati, Cheryl menjagokan saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) dengan target harga Rp 390, kemudian saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp 840, dan saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Rp 700.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih memperkirakan, IHSG pekan ini bakal bergerak mixed dengan support 6.680 dan resistance 6.825. Katalis penggeraknya, akan dipengaruhi oleh rilis data neraca perdagangan Indonesia yang kemungkinan melambat akibat menurunnya permintaan ekspor. "Kemudian, secara global rilis inflasi di kawasan eropa menggambarkan arah kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) dan momentum pertumbuhan ekonomi di negara maju," tambah dia.

Untuk itu, Ratih merekomendasikan beli saham PTY Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) di area Rp 1.325 dengan target harga resistance di level Rp 1.400 dan pertimbangkan cut loss bila terjadi break support di level harga Rp 1.255. Selanjutnya, Ratih menjagokan saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) untuk dikoleksi di area Rp 2.810 dan saham PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) di area Rp 496 dengan target harga pada resistance di level Rp 540.

Selama sepekan terakhir, Ratih menuturkan, IHSG telah mengalami koreksi sebesar -1,17% akibat tekanan sentimen eksternal di antaranya Inflasi tahunan AS April lalu yang terkoreksi di level 4,9% secara yoy dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 5%.

