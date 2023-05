McD Global Tertekan, Bisnis Restoran Cepat Saji di RI Masih Bertumbuh

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) menilai bisnis restoran cepat saji (fastfood) di Indonesia pada kuartal II tahun 2023 diproyeksi masih bertumbuh meski secara global mengalami tekanan seperti McDonald's di Amerika Serikat dan negara lainnya melakukan pemangkasan karyawan dalam rangka efisiensi.

"Ya kalau global betul (tertekan), tetapi di Indonesia masih bisa bertahan," kata Ketua Umum Apkrindo, Eddy Sutanto saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (15/5/2023).

Meski demikian, kata Eddy, kinerja bisnis restoran cepat saji mungkin tidak sebagus sebelum pandemi Covid-19. "Mungkin performance-nya tidak seperti sebelum pandemi," kata dia.

Menurut dia, masih bertumbuhnya bisnis restoran cepat saji di Indonesia ditopang harga jual yang memadai. "Masih ok bisa tumbuh, karena faktor harga memadai," kata Eddy.

Diketahui, McDonald's (McD) restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) sepanjang 2022 mencatat laba bersih US$ 6,177 miliar Rp 91,6 triliun) atau turun 18% dari 2021 sebesar US$ 7,545 (112,1 triliun).

Dilansir Reuters, Minggu (14/5/2023), total pendapatan 2022 mencapai US$ 23,18 (Rp 344,1 triliun) atau turun 0,17% dari 2021 sebesar US$ 23,22 (Rp 344,7 triliun)

Sejalan dengan itu, McD melakukan efisiensi sejumlah karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian restrukturisasi karyawan, upaya mempercepat inovasi, dan pengambilan keputusan.

McDonald's memotong paket gaji pada sejumlah karyawannya di AS. Pemangkasan upah ini merupakan salah satu langkah dari restrukturisasi yang mencakup PHK dan penutupan beberapa kantor McDonalds di AS.

McDonald's sebelumnya telah mengatakan kepada karyawannya terkait kesempatan tetap bekerja di perusahaan dengan pengurangan paket kompensasi, termasuk perubahan jabatan dan tunjangan seperti bonus dan hibah ekuitas.

Berdasarkan catatan Beritasatu.com, saat ini beberapa gerai restoran cepat saji di Indonesia ditengarai sedang kesusahan. Contohnya gerai McD terjadi pengurangan pegawai. Bahkan di drive thrue hanya satu boks layanan yang aktif, yaitu tempat pembayaran yanng menjalani tiga fungsi, pemesanan, pembayaran, dan pemberian makanan.

Tujuannya dalam rangka memaksimalkan fungsi pegawai. Jadi satu pegawai menjalankan beberapa fungsi.

Hal yang sama terjadi di gerai restoran cepat saji ayam goreng asal AS. Jumlah karyawan yang ada di gerai berkurang, sehingga terjadi antrean memanjang.

