BPS Catat RI Surplus Dagang dengan ASEAN 39 Bulan Beruntun

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai US$ 3,81 miliar. Sementara itu nilai impor Indonesia ke negara-negara ASEAN sebesar US$ 3,21 miliar.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan, berdasarkan kegiatan perdagangan yang terjadi, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 600 juta dengan negara-negara anggota ASEAN.

“Indonesia mencatatkan surplus dagang sebesar US$ 0,60 miliar, dengan capaian ini maka Indonesia berhasil mencatatkan surplus dagang selama 39 bulan berturut-turut dengan negara-negara ASEAN,” ucap Imam Machdi dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Secara kumulatif dari Januari sampai April 2023 Indonesia mencatatkan surplus dengan negara-negara ASEAN senilai US$ 2,62 miliar. Dengan rincian ekspor sebesar US$ 17,62 miliar dan impor mencapai US$ 14,8 miliar ke negara-negara anggota ASEAN.

Bila dirinci Indonesia surplus dengan enam negara yaitu Filipina (US$ 3,19 miliar), Malaysia (US$ 735,06 juta), Vietnam (US$ 688,5 juta), Myanmar (US$ 286,81 juta), Kamboja (US$ 262,76 juta), dan Brunei Darussalam (US$ 18,65 juta).

Pada saat yang sama Indonesia mengalami defisit dengan tiga negara yaitu Laos (US$ 29,67 juta), Thailand (US$ 153,68 juta), dan Singapura (US$ 155,79 juta).

BPS juga mendata tentang neraca perdagangan non migas Indonesia dengan negara mitra utama. Jika dilihat dari nilai total perdagangan Indonesia selama tahun 2023, lima negara dengan nilai total perdagangan terbesar adalah: Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan India.

Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 479,6 juta dengan Tiongkok pada April 2023. Angka ini berasal dari ekspor sebesar US$ 4,6 miliar dan impor senilai US$ 4,14 miliar. Komoditas penyumbang surplus terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$ 1,29 miliar; besi dan Baja (HS 72) sebesar US$ 1,02 miliar; serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) senilai US$ 425,6 juta.

