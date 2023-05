2 Minggu Lagi AS Bisa Default Utang Setara Rp 460.000 T

Washington, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, kembali mengingatkan kepada Kongres bahwa Amerika Serikat dapat mengalami gagal bayar pada utangnya (default) pada tanggal 1 Juni.

"Kami masih memperkirakan bahwa Departemen Keuangan kemungkinan tidak akan dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah jika Kongres tidak bertindak untuk meningkatkan atau menunda batas utang (debt ceiling) sebelum tanggal 1 Juni," tulisnya, Senin (15/5/2023), dikutip dari Reuters.

Pernyataan tersebut muncul ketika Gedung Putih dan para pemimpin kongres bersiap untuk bertemu pada hari Selasa (16/5/2023) untuk melanjutkan negosiasi pemotongan anggaran sebagai imbalan untuk persetujuan Kongres atas kenaikan batas utang. Senat yang mayoritasnya dipegang oleh Partai Demokrat diharapkan mendukung Gedung Putih dengan dukungan Partai Republik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat.

Batas utang AS adalah US$ 31,4 triliun atau sekitar Rp 464.845 triliun dan AS terancam gagal bayar jika Kongres tidak menaikkan pagu utang tersebut.

Yellen mengatakan bahwa kegagalan untuk meningkatkan batas utang akan menyebabkan “penurunan ekonomi yang tajam” dan kekacauan ekonomi.

Dalam beberapa hari terakhir, laporan yang bertentangan muncul mengenai kemajuan dalam negosiasi tersebut.

