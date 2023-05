BPJS Ketenagakerjaan Bidik Imbal Hasil Investasi 6,55 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menerapkan strategi penempatan investasi pada instrumen low-medium risk di tahun 2023 ini.

Imbasnya, imbal hasil atau yield on investment (YoI) investasi BPJS Ketenagakerjaan tahun ini ditargetkan sebesar 6,55%, lebih rendah dari realisasi dalam dua tahun sebelumnya.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mencatat imbal hasil investasi sebesar 6,94% pada tahun 2021 dan sebesar 6,81% pada tahun 2022. Sementara imbal hasil di tahun 2023 ini dipatok sebesar 6,55%.

Asumsi itu tidak terlepas dari target imbal hasil masing-masing program yang memang cenderung menurun. Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada 2022 tercatat memiliki realisasi imbal hasil sebesar 6,81% dan ditargetkan bertahan di level 6,60% pada 2023. Begitu juga program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada 2022 mencatat imbal hasil 7,02%, sedangkan target tahun ini sebesar 6,43%.

Selanjutnya, realisasi imbal hasil program Jaminan Kematian (JKM) pada tahun 2022 sebesar 7,29%, namun ditargetkan menjadi sebesar 6,79% pada tahun 2023. Begitu juga program Jaminan Pensiun (JP) yang ditarget naik 6,60% di tahun ini, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 6,80%.

Namun proyeksi hasil yang lebih rendah keempat program tersebut, tidak berlaku bagi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan dana badan. Imbal hasil JKP diproyeksi sebesar 3,23% di tahun 2023 atau lebih baik dari realisasi pada 2022 sebesar 2,78%. Adapun dana badan BP Jamsostek ditargetkan sebesar 6,79%, lebih tinggi daripada hasil di tahun lalu sebesar 5,85%.

Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek Edwin Michael Ridwan menjelaskan sejumlah faktor atas proyeksi-proyeksi yang telah dicanangkan tersebut. Pertama, tingkat suku bunga global masih tinggi di triwulan II-2023 ini guna menekan tingkat inflasi.

Kenaikan tingkat suku bunga the Fed cukup berhasil meredam tingkat inflasi di AS dari 6,4% year on year (yoy) di bulan Januari 2023 menjadi 4,9% (yoy) di bulan April 2023.

"The Fed diperkirakan akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga tinggi jika tingkat inflasi AS masih tinggi," ungkap Edwin, Selasa (16/5/2023).

Berikutnya, dengan adanya kejatuhan beberapa bank baik di AS maupun Eropa, outlook ekonomi global akan mengalami perlambatan di tahun 2023 seiring dengan melemahnya tingkat permintaan dan turunnya harga komoditas.

"Walaupun pandangan BPJS Ketenagakerjaan terhadap komoditas akan kembali mengalami super cycle beberapa tahun ke depan, setelah isu resesi mereda," imbuhnya.

