Harga Minyak Mentah Turun Gara-gara Perekonomian Tiongkok Melambat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun pada hari Selasa (16/5/2023) atau Rabu (17/5/2023) pagi di Asia karena data ekonomi yang lebih lemah dari yang diperkirakan di Tiongkok mengimbangi proyeksi permintaan global yang lebih tinggi dari International Energy Agency (IEA).

Kontrak minyak Brent terakhir turun 26 sen menjadi US$ 74,97 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 17 sen menjadi US$ 70,94.

Kedua patokan harga minyak naik lebih dari 1% pada hari Senin, membalikkan tren penurunan selama tiga sesi sebelumnya.

Data dari Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan produksi industri dan penjualan ritel yang lebih rendah dari perkiraan pada bulan April menjadi beban bagi harga minyak pada hari Selasa, menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut kehilangan momentum pada awal kuartal kedua.

Namun, kenaikan produksi minyak mentah Tiongkok sebesar 18,9% secara tahunan pada bulan April menjadi yang tertinggi kedua sepanjang sejarah membantu menjaga harga minyak stabil.

Impor minyak mentah oleh Tiongkok pada bulan Mei meningkat menuju 11 juta barel per hari, dibandingkan dengan 10,67 juta barel per hari pada bulan April, menurut Refinitiv Oil Research.

