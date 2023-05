Sustainability Week 2023, P&G Indonesia Dorong Kolaborasi Positif untuk Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com – Tahun ini, untuk pertama kalinya Procter & Gamble (P&G) Indonesia menggelar “Sustainability Week” 15-17 Mei 2023 yang berlokasi di kantor pusat P&G Indonesia. Acara berlangsung dengan menghadirkan beragam kegiatan menarik seperti instalasi seni dan talkshow dengan topik seputar keberlanjutan lingkungan.

Acara ini diselenggarakan untuk kembali meningkatkan pemahaman serta mendorong aksi dari pihak eksternal dan internal P&G dalam upaya keberlanjutan lingkungan. Pada kesempatan yang sama, P&G Indonesia juga berbagi progres dari berbagai program keberlanjutan lingkungan yang dijalankan bersama para kolaborator.

“Seluruh inisiatif Keberlanjutan Lingkungan P&G didasarkan pada misi perusahaan sebagai Force for Growth and Force for Good, dimana kami selalu memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan, mulai dari proses produksi dan rantai pasokan produk, hingga aspek kemasan setelah dipakai konsumen. Dengan semangat tersebut lah kami mengadakan Sustainability Week edisi pertama ini, guna membangun kembali semangat dan pemahaman kalangan internal dan publik untuk bergerak nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Presiden Direktur P&G Indonesia Saranathan Ramaswamy.

Sebagai wujud konkret dari komitmen keberlanjutan lingkungan perusahaan, P&G Indonesia mengintegrasikan seluruh upaya dalam kekuatan tiga pilar utama, yaitu iklim (climate), air (water) dan limbah (waste) di seluruh lini aktivitas bisnis P&G.

Pada pilar iklim, pabrik P&G Indonesia telah mengaktifkan 100 persen listrik terbarukan dan merancang sistem transportasi yang lebih optimal, sehingga menghasilkan lebih sedikit jejak karbon. Pada pilar air, P&G Indonesia menerapkan metode daur ulang untuk mendorong efisiensi penggunaan air. Sementara pada pilar limbah, telah dilakukan berbagai inisiatif pada level hulu dan hilir.

Di level hulu, pabrik P&G Indonesia telah konsisten mengelola sampah produksi melalui praktik zero waste to landfilll sejak pertama kali beroperasi, di mana P&G memastikan tidak ada limbah produksi yang berakhir ke TPA. Di level hilir, P&G juga menjalankan program Conscious Living, yaitu program pengumpulan dan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat luas lewat aplikasi digital.

Untuk menciptakan dampak yang lebih besar, P&G percaya akan pentingnya multi-kolaborasi dengan berbagai pihak, sebab kolaborasi akan mendorong lahirnya berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Edukasi juga tidak kalah penting agar semakin banyak pihak, khususnya masyarakat, yang memahami dan terlibat dalam gerakan keberlanjutan lingkungan. Semangat ini lah yang mendorong P&G Indonesia berkolaborasi dengan Octopus sejak program P&G Conscious Living diluncurkan di Jawa Barat pada tahun 2021. Octopus merupakan platform ekonomi sirkular yang menawarkan layanan di mana konsumen dapat memilah sampah dan dilaporkan melalui aplikasi Octopus untuk dijemput oleh Pelestari (pengepul sampah).

Dengan kolaborasi dengan P&G Indonesia, Co-Founder dan CEO Octopus Indonesia Moehammad Ichsan yakin dapat terus mengembangkan berbagai inovasi lewat program Conscious Living.

“Bersama P&G, kami optimis melihat antusiasme masyarakat terhadap program Conscious Living yang menjadi semakin lebih besar serta memberikan dampak, karena tidak hanya permasalahan sampah plastik HDPE, sampah sachet serta multilayer pun dapat ditangani, tetapi sampah jenis ini juga bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, diantaranya adalah konsumen, pelestari, dan pengepul," kata Ichsan.

Tidak hanya dengan Octopus, P&G juga memperkuat kolaborasi bersama salah satu mitra ritelnya, yaitu Super Indo, yang telah berjalan sejak tahun 2022 di Bandung. Berkaca pada keberhasilan dan pembelajaran dari kolaborasi di Bandung, maka P&G dan Super Indo tahun ini melakukan ekspansi program ke wilayah DKI Jakarta.

Brand President Super Indo Boudewijn van Nieuwenhuijzen mengatakan kolaborasi baik bersama P&G ini diwujudkan dalam bentuk Program Conscious City di Bandung dan Jakarta, program pemilahan dan penukaran sampah plastik yang dipercaya bisa membentuk perilaku masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan collection serta recycling rate sampah plastik.

“Kami mendukung dan menyambut baik kegiatan Sustainability Week edisi pertama yang diselenggarakan oleh P&G. Hal ini selaras dengan ambisi Sustainability Super Indo dalam hal penanganan sampah yaitu Zero to Landfill. Lebih jauh lagi, program kolaborasi Super Indo, P&G dan Octopus ini bisa mendorong terciptanya ekonomi sirkular melalui pemberdayaan pelestari,” tambahnya.

Ke depannya, P&G Indonesia akan terus menjalankan komitmen dan program keberlanjutan lingkungannya sembari memastikan seluruh upaya tersebut selaras dan berkontribusi kepada P&G Ambition 2030, yang merupakan komitmen keberlanjutan lingkungan yang dijalankan P&G pada level global. P&G Indonesia juga terus berinovasi dan membuka kesempatan kolaborasi dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mendorong keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

