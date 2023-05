Pendapatan Indo Tambangraya Naik 7%, tetapi Labanya Tergerus

Jakarta, Beritasatu.com- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menyebutkan tiga faktor utama yang menyebabkan laba bersih di kuartal I-2023 merosot 14%, meski pendapatannya meningkat 7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Salah satunya karena harga batu bara.

Direktur Corporate Communication & Investor Relations PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Yulius Gozali menyampaikan bahwa perseroan cukup beruntung dapat mencetak pendapatan di kuartal I- 2023 tumbuh sebesar 7% di tengah penurunan harga batu bara. "Walau begitu, dari Average Selling Price (ASP), kita masih bisa nangkap yang ada premi. Jadi, secara yoy ASP masih kurang lebih sama Rp 150 an. Kemudian volume penjualan naik dibandingkan tahun lalu," jelas Yulius di acara media gathering, dikutip Investor Daily, Rabu (17/5/2023).

Di tengah peningkatan pendapatan tersebut, Yulius menuturkan bahwa dari sisi cost terjadi pembengkakan terutama di tiga segmen. Pertama, sisi fuel price yang meningkat seiring dengah melonjaknya harga energi.

Kedua, dari sisi stream ratio yang sedikit naik sekitar 0,4 kali atau sekitar US$ 2. Segmen ketiga yang juga berdampak pada meningkatnya biaya adalah pembayaran royalti.

"Kalau dari pemerintah kita bayar royalti sebesar 13,5%. Pemerintah mengambil harga tertinggi antara yang di invoice dan harga di benchmark. Jadi, kalau invoice lebih tinggi, pemerintah ambil yang lebih tinggi. Kalau benchmarknya lebih tinggi diambil juga lebuh tinggi," ujarnya.

Royalti inilah salah satu faktor yang membuat kinerja laba bersih Indo Tambangraya Megah di kuartal I 2023 ini berbeda dengan performa perseroan di tahun 2022 mengingat pada tahun lalu, harga royalti terpantau belum naik begitu signifikan.

Sementara pada tahun 2023, invoice harga patokan batubara (HPB) lebih tinggi, sehingga dari sisi royalti cost mengalami kenaikan. "Jadi, dari sisi royalti kita cost-nya naik. Itu yang menyebabkan dari sisi laba bersih turun 14% walaupun revenue naik 7%. Karena adanya kenaikan cost terutama dari harga minyak, stream ratio, dan royalti cost yang naik," terangnya.

Sepanjang kuartal I 2023, ITMG mencatatkan rata-rata harga jual batu bara sebesar US$ 151 per ton atau setara seperti tahu lalu. Dengan harga jual rata-rata ini, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar US$ 686 juta atau 7% lebih tinggi daripada kuartal I 2022.

Sedangkan marjin laba kotor, Indo Tambangraya Megah mencatatkan 39% pada kuartal I tahun ini dan EBITDA sebesar US$ 239 juta. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar US$183 juta, turun 14% dari US$ 213 juta di kurun waktu yang sama tahun lalu.

Hingga akhir Maret 2023, total aset perusahaan tercatat sebesar US$ 2,8 miliar dengan total ekuitas sebesar US$ 1,7

miliar. Perusahaan juga memiliki posisi kas dan setara kas yang solid sebesar US$ 1,5 miliar. Adapun laba bersih per saham dibukukan sebesar US$ 0,16 per saham.

