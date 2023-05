Chandra Asri (TPIA) Tetapkan US$ 30 Juta dari Laba Bersih 2021 sebagai Dividen

Jakarta, Beritasatu.com - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menetapkan sebesar $ 30.000.000 dari laba bersih tahun buku 2021 sebagai tambahan dividen tunai.

Manajemen menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan dari Perseroan kepada para pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan, TPIA memutuskan untuk membagikan dividen tunai dengan menggunakan sebagian dana dari laba ditahan 2021.

"Jadi, penggunaan laba 2021 diubah," ucap HR Director dan Corporate Affairs Suryandi dalam keterangannya, Rabu (17/5).

Adapun total sisa laba bersih perseroan pada tahun 2021 sebesar US$ 73.121.187 atau setara 48% di mana US$ 30.000.000 dijadikan sebagai tambahan dividen, sedangkan US$ 43.121.187 sisanya dicatat sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan.

Di samping menyetujui pembayaran dividen, Suryandi menambahkan, RUPST juga menyetujui perombakan pengurus dengan menunjuk Pholavit Thiebpattama untuk menggantikan posisi Wakil Presiden Direktur Krit Bunnag.

Kemudian, mengangkat Sarayuth Vorapruekjaru untuk menggantikan posisi Pholavit Thiebpattama sebagai Direktur Perseroan dan memilih Chatri Eamsobhana untuk menggantikan Kulachet Dharachandra dari posisinya sebagai Komisaris Perseroan.

Mata acara terakhir yang disetujui RUPST adalah realisasi penggunaan dana hasil dari beberapa aksi korporasi. Semisal, dana dari penawaran Umum Terbatas III Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp 15,5 triliun.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022, Suryandi menjabarkan, dana tersebut belum direalisasikan karena dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi oleh salah satu entitas anak Perseroan, PT Chandra Asri Perkasa.

Sementara dana Rp 2 triliun dengan tenor 5, 7, dan 10 tahun yang diraih dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 telah direalisasikan penuh sesuai rencana penggunaan dana.

Terakhir, dana Rp 1,25 triliun dengan tenor 5 dan 7 tahun yang didapat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 telah digunakan sesuai rencana.

Sebagai informasi, TPIA membukukan pendapatan bersih tahun 2022 sebesar US$ 2.385 juta, turun 7,6% dari periode sama tahun lalu. Perseroan mencapai breakeven secara kas dengan Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) sebesar positif US$ 5,3 juta, atau jauh lebih kuat daripada perusahaan sejenis di industri yang sama. (mwd)

