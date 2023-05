Raih Penghargaan Internasional, Ini yang Unik dari Uang Rupiah TE 2022

Jakarta, Beritastau.com - Uang rupiah tahun emisi (TE) 2022 yang terdiri dari tujuh pecahan yaitu pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000 baru saja dinobatkan oleh International Association of Currency Affairs (IACA) sebagai best new banknote series pada Currency Award ke-17 tahun 2023.

Uang rupiah bersanding dengan empat finalis lainnya yaitu Bank Sentral Costa Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina, dan Bank Sentral Bahamas. Unsur penilaian pemenang ditentukan melalui kriteria yang mencakup inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan konten lokal yang berkaitan dengan negara penerbit, efektivitas dari integrasi fitur keamanan, dan estetika tampilan serta desain uang kertas.

"Capaian pada posisi tertinggi dari uang Rupiah TE 2022 dalam penghargaan tingkat dunia tersebut merupakan salah satu bentuk afirmasi dunia internasional atas kualitas uang rupiah Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Kamis (18/5/2023).

Uang rupiah tahun emisi 2022 diedarkan bertepatan dengan HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022. Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016.

Terdapat tiga aspek inovasi penguatan uang rupiah kertas TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Ini membuat rupiah lebih tahan lama, mudah dikenali, dan sulit untuk dipalsukan. Uang TE 2022 dicetak seluruhnya di dalam negeri oleh Perum Peruri.

