Harga Batu Bara Sudah Anjlok 49% Sejak Awal Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Harga batu bara ICE Newcastle untuk kontrak Mei 2023 mengalami penurunan 5,9% menjadi US$ 159,35 per ton pada Kamis (18/5/2023) dari penutupan sebelumnya US$ 165,25.

Harga batu bara melemah 16,13% dalam sebulan terakhir dan secara year on year, terkoreksi hingga 45,33%. Koreksi mencapai 48,87% jika dibandingkan secara year-to-date.

Sementara harga batu bara acuan Indonesia bulan Mei 2023 ditetapkan Kementerian ESDM sebesar US$ 206,16 per ton.

Menurut Bank Dunia, harga komoditas global diperkirakan akan turun tahun ini dengan laju tercepat sejak dimulainya pandemi Covid-19, tetapi masih di atas level prapandemi. Harga batu bara diperkirakan akan turun 42% pada tahun 2023.

Produksi batu bara global diperkirakan akan meningkat sebesar 1,1% pada tahun 2023, menurut International Energy Agency (IEA). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan output dari produsen utama seperti Tiongkok, India, dan Australia. Tiongkok adalah produsen batu bara terbesar di dunia, dan outputnya diperkirakan akan meningkat sebesar 2,3% pada tahun 2023.

