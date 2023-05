Deretan Spot Foto Hits yang Bikin Penasaran di Sarinah

Jakarta, Beritasatu.com - Jakarta memang kerap menghadirkan sisi kebaruannya, termasuk Sarinah. Sebagai mal tertua di Indonesia, eksistensi Sarinah terus menggema meski sudah berdiri sejak tahun 1962. Apalagi setelah dilakukan pemugaran, The New Sarinah dengan slogan barunya “The Window of Indonesia” hadir dengan gaya arsitektur yang lebih kekinian.

Berlokasi di Jalan M. H. Thamrin 11, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, keistimewaan Sarinah saat ini hadir lewat nuansa kearifan lokal yang bisa dilihat di setiap sudutnya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk tidak mengunjungi Sarinah sebagai salah satu destinasi wisata baru di tengah Kota Jakarta.

Nah, bagi warga Bandung yang ingin menjelajah langsung ke sini, selain pesawat, kereta, dan kendaraan pribadi, Anda bisa naik bus dari Bandung ke Jakarta dengan memesan tiketnya secara mudah di Online Travel Agent terpercaya seperti Pegipegi.

Selain jalan-jalan sambil ‘cuci mata’, tampilan baru Sarinah yang futuristik turut menghadirkan berbagai spot foto yang Instagramable. Penasaran? Berikut spot foto hits yang bisa memenuhi hobi berfoto Anda

Area Skydeck

Area Skydeck berada di Gedung Sarinah, atau tepatnya di lantai tiga. Area ini sangat luas dengan latar gedung-gedung pencakar langit yang megah. Tak hanya foto-foto sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan, di sini Anda juga bisa menemukan kursi-kursi estetik sebagai spot foto tambahan. Bagi yang ingin ke area ini, Anda sangat disarankan untuk datang di sore dan malam hari agar tidak kepanasan.

Tangga Amphitheater

Berlokasi di sisi sebelah kanan Gedung Sarinah, di area Amphitheater dengan tangga berwarna cokelat dan abu-abu, Anda bisa mengabadikan momen kebersamaan ke dalam sebuah foto dengan background estetik. Selain itu, Anda pun bisa memanfaatkan tangga tersebut untuk duduk santai sambil melihat cantiknya pemandangan Kota Jakarta.

Museum Sarinah

Terletak di lantai dasar, museum ini merupakan saksi transformasi Sarinah dari masa ke masa. Menampilkan foto-foto Gedung Sarinah sejak tahun 1962 hingga 2022, selama di sini Anda bisa sekaligus mengenal sejarah masa lampau. Untuk ide gaya berfoto, Anda bisa menggunakan gaya tersenyum membelakangi objek atau kamera.

Area Rak Makanan

Selain area Skydeck, di lantai tiga Anda juga bisa menemukan area indoor yang berisi furnitur, dekorasi rumah, camilan berwarna-warni, serta rak-rak makanan berbentuk melingkar yang menarik perhatian. Percaya atau tidak, area ini banyak dimanfaatkan pengunjung sebagai latar foto estetik.

Area Taman

Yang terakhir, area taman. Lokasinya sendiri ada di bagian depan sebelum memasuki Gedung Sarinah. Menariknya, hampir setiap malam area ini ramai dengan event, baik musik, pameran, ataupun lainnya. Sekadar info, semakin sore, area taman akan terlihat semakin cantik dan romantis berkat lampu-lampu yang meneranginya.

Jadi lebih penasaran untuk menjelajah The New Sarinah secara langsung? Yuk, segera pesan tiket Cititrans Travel hanya di Pegipegi agar perjalanan liburan Anda ke Jakarta jadi lebih murah!

