Pemberdayaan Industri Kreatif Munculkan Wirausaha Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mendorong pertumbuhan wirausaha baru, melalui pemberdayaan industri kreatif, khususnya bagi para perajin dan pelaku startup.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah mengatakan industri kreatif di Indonesia telah berkembang menjadi segmen wirausaha yang sangat potensial.

Kekuatan industri kreatif, lanjut dia, khususnya kerajinan didukung dengan sumber bahan baku alami yang melimpah, keragaman budaya nusantara, dan kearifan lokal dalam bentuk keahlian para perajin.

"Negara kita sangat besar dan dikaruniai sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya yang kreatif, untuk mengolah potensi tersebut menjadi usaha dan produk bernilai tinggi,” kata Azizah, Sabtu (20/5/2023).

Azizah menuturkan, industri kerajinan nasional berpotensi memberikan sumbangsih besar kepada devisa negara melalui capaian ekspor produknya, di mana kriya menjadi salah satu dari kelompok industri kreatif yang sudah memiliki jaringan pasar yang luas di mancanegara, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).

“Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pada 2020 nilai ekspor industri kerajinan mencapai US$ 829 juta, kemudian meningkat menjadi US$ 916 juta di tahun 2021, dan pada 2022 telah mencapai US$ 949 juta,” ucap Azizah.

Azizah menjelaskan salah satu ciri utama wirausaha era 4.0, selain pemanfaatan platform digital, juga diperlukan sinergi dan kolaborasi agar pelaku usaha tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.

Menurutnya, seluruh stakeholder khususnya di industri kreatif harus bergandeng tangan membentuk ekosistem wirausaha yang kuat dan menciptakan iklim yang kondusif, khususnya bagi kemajuan industri kerajinan nasional.

"Entrepreneur Hub dapat menjadi solusi dalam pengembangan ekosistem bisnis wirausaha industri kerajinan nasional, sebagai medium kolaborasi berbagai stakeholder,” kata dia.

