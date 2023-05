Harga Telur Ayam Melesat, Puan Maharani Minta Pemerintah Cari Solusi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mencari solusi mengatasi melonjaknya harga daging ayam dan telur ayam di pasaran. Menurut Puan, penting dilakukan langkah-langkah strategis dalam meredam dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan harga bahan pangan.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan harga daging ayam dan telur terus melonjak, karena ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari rakyat kita,” ujar Puan kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

Diketahui, kenaikan harga daging ayam di pasaran telah mencapai Rp 34.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp 25.000. Sementara itu harga telur ayam ras mengalami kenaikan harga dari Rp 23.000 per kilogramnya menjadi Rp34.000. Bahkan di beberapa daerah di luar pulau Jawa, harga telur ayam mencapai Rp 42.000 per kilogramnya.

"Kondisi kenaikan harga bahan pangan sehari-hari itu harus cepat diatasi. Pemerintah perlu segera mencari solusi efektif dan tindakan nyata untuk mengendalikan kondisi yang memberatkan rakyat ini,” tandas Puan.

“Ibu-ibu sudah mengeluh karena mahalnya bahan kebutuhan pangan. Kita tidak boleh tinggal diam, harus ada tindakan cepat sehingga kenaikan harga tidak berkepanjangan,” tambah Mantan Menko PMK ini.

Puan mengingatkan, kenaikan harga ayam dan telur tak hanya berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen. Pasalnya, kata Puan, kenaikan harga pangan juga berdampak terhadap pedagang kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

