Stabilkan Harga Telur Ayam, Ini Langkah Mendag

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara soal kenaikan harga telur ayam yang tengah terjadi di pasaran. Mendag mengungkapkan, kenaikan harga telur ayam ini disebabkan karena banyak pengusaha telur yang telah mengalami kebangkrutan akibat harga telur yang murah pada momen Lebaran lalu.

"Telur naik itu kan selama ini banyak sekali pengusaha telur yang tutup bangkrut karena harga murah, bahkan mau lebaran saja Rp 25 ribuan (per kilogram, Red), bangkrut orang karena dia harus jual Rp 28.000. Karena itu, sebagian induknya diremajakan, potong, itu perlu waktu," ujar Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (22/5/2023).

Mendag menambahkan, harga telur yang naik juga dipicu oleh kenaikan harga pakan ayam yakni jagung. Untuk itu, Mendag telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Ada beberapa harga jagung saya dengar naik, pakan naik, tentu akan memengaruhi. Maka harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya. Perlu waktu sedikit, sebentar lagi sudah mulai stabil," ujar Mendag.

"Kedua, kita diskusikan soal jagung, kalau dulu kan jagung sampai harga mahal disubsidi pemerintah Rp 1.500 (per kilogram, Red). Cuma sekarang andai diputuskan, lagi akan dibahas," sambungnya.

Mendag menegaskan skema subsidi jagung akan diberikan kepada petani lokal, bukan kepada importir.

"Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal. Jangan sampai yang impor disubsidi. Jadi kalau harga jagung rakyat mahal sampai Rp 6.500, nanti kita akan coba Rp 1.500 disubsidi, apakah itu untuk transportasinya atau apanya, sehingga harga akan terkendali. Jadi langkah-langkah itu, kita lihat dulu satu bulan ini ya," katanya.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat, harga telur ayam pada hari ini, Senin (22/5/2023), rata-rata berada di harga Rp 31.800 per kilogram. Harga termurah ada di Provinsi Sulawesi Selatan Rp 27.700 per kilogram, sedangkan harga termahal di Provinsi Maluku Rp 40.400 per kilogram.

