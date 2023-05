Kuartal I 2023, Laba Astrindo Melesat 761,35 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Pasca akuisisi PTT Mining menggunakan utang, liabilitas PT Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk (BIPI) membengkak hingga 97% menjadi US$ 1,17 Miliar pada kuartal pertama 2023. Meski demikian, laba bersih perseroan melesat 761,35% menjadi US$ 10,32 juta atau setara dengan Rp 153,73 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip, Senin (22/5/23) terungkap bahwa melesatnya utang tersebut sejalan dengan rampungnya proses akuisisi PTT Mining Limited di kuartal pertama tahun ini yang dibiayai melalui utang.

Untuk diketahui, Astrindo Nusantara Infastruktur memberikan penanggungan terhadap kewajiban pembayaran dari PT Sintesa Bara Gemilang (SBG) yang merupakan anak usahanya.

Pada 9 Februari 2023, SBG meneken perjanjian fasilitas kredit dengan beberapa institusi finansial dalam dan luar negeri. Fasilitas kredit itu sebesar US$ 432,775 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun. “Perseroan memberikan penanggungan terhadap kewajiban pembayaran dari PT Sintesa Bara Gemilang, yang merupakan anak perusahaan dari perseroan,” jelas Corporate Secretary BIPI Kurniawati Budiman.

Dia menambahkan, fasilitas kredit ini diperuntukkan sebagai pembiayaan untuk transaksi akuisisi seluruh saham PTT Mining Limited.Nilai fasilitas kredit maksimum US$ 432.775.000. Jangka waktu fasilitas kredit 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas.

Selanjutnya, sampai akhir kuartal I-2023, total liabilitas BIPI masih didominasi oleh liabilitas jangka pendek yang mencapai US$ 681,04 juta atau melonjak 42,19% dibanding per akhir Desember 2022 yang senilai US$ 478,95 juta. Kemudian, liabilitas jangka panjang hingga akhir Maret 2023 tercatat mencapai US$ 489,45 juta atau melambung 325,17% dibanding posisi per 31 Desember 2022 yang sebesar US$ 115,12 juta.

Jumlah ekuitas per 31 Maret 2023 dari BIPI tercatat sebesar US$ 643,87 juta atau meningkat 20,08% dibanding per akhir Desember 2022 yang senilai US$ 536,21 juta. Sehingga, total aset BIPI per akhir Kuartal I-2023 menjadi US$ 1,81 miliar atau melesat 60,18% dibanding per 31 Desember 2022 yang senilai US$ 1,13 miliar.

Peningkatan ekuitas BIPI hingga sebesar 20,08% tersebut ditopang oleh lonjakan laba bersih sebesar 760% (year-on-year) menjadi US$ 10,32 juta. Capaian ini ditopang perolehan pendapatan yang mencapai US$ 125,84 juta atau melesat 789,22% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

