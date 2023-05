Investor Tunggu Hasil Pembicaraan Plafon Utang, Wall Street Ditutup Mixed

Jakarta, Beritasatu.com - Wall Street ditutup beragam pada perdagangan bursa saham Amerika Serikat, Senin waktu setempat.

Nasdaq dibantu oleh kenaikan di Alphabet dan Meta Platforms, sementara S&P 500 berakhir hampir datar karena investor menahan diri dari taruhan besar menjelang putaran baru pembicaraan tentang menaikkan plafon utang AS.

S&P 500 (.SPX) naik tipis 0,02% menjadi berakhir pada 4.192,63 poin. Nasdaq Composite Index (.IXIC) naik 0,50% ke 12.720,78 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 0,42% ke 33.286,58 poin.

Mengutip laman Reuters, Selasa (23/5/2023), Presiden AS Joe Biden dan anggota kongres utama dari Partai Republik Kevin McCarthy akan bertemu untuk membahas peningkatan plafon utang federal, hanya 10 hari sebelum Amerika Serikat dapat menghadapi gagal bayar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Investor pada dasarnya mengatakan, setidaknya kemungkinan 60:40 bahwa mereka akan mencapai kesepakatan pada waktunya,” kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research.

"Kesepakatan bisa saja menjadi perpanjangan, menendangnya untuk memutuskan plafon utang ketika mereka juga membahas anggaran pada bulan September,” sambungnya.

Komentar oleh Presiden Fed St. Louis James Bullard pada hari Senin bahwa Federal Reserve mungkin masih perlu menaikkan suku bunga acuannya setengah poin lagi tahun ini mendorong dolar AS.

Investor akan mencari petunjuk tentang kebijakan moneter dari banyak pembicara Fed dan poin data utama minggu ini seperti indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) bulan April dan barang tahan lama.

Pembacaan indeks PCE, pengukur inflasi pilihan Fed, akan dirilis pada hari Jumat. Saham terkait teknologi mengangkat pasar, dengan Alphabet Inc (GOOGL.O) naik 1,87% dan Meta Platforms Inc (META.O) naik 1,1%.

"Ketika drama pagu utang meningkat, saham teknologi berkapitalisasi besar telah menjadi perdagangan defensif favorit baru Wall Street," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.

Apple Inc (AAPL.O) turun 0,55% setelah Loop Capital menurunkan peringkat saham pembuat iPhone menjadi "tahan" dari "beli", penurunan peringkat pertama dalam lima bulan menurut data Refinitiv.

Dalam langkah yang dianggap meningkatkan ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, Beijing melarang pembuat chip Micron Technology Inc (MU.O) menjual chip memori ke industri domestik utama, membuat sahamnya turun 2,85%.

Saham perbankan regional terangkat oleh berita bahwa PacWest Bancorp (PACW.O) telah setuju untuk menjual portofolio 74 pinjaman konstruksi real estat kepada anak perusahaan Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW.N).

Saham PacWest melonjak hampir seperlima, saham unggulan dari beberapa bank regional lainnya lebih tinggi.

Saham pemberi pinjaman yang lebih besar melemah, dengan JPMorgan Chase & Co (JPM.N) turun 0,8% meskipun perusahaan mengatakan pendapatan bunga bersihnya akan naik US$ 3 miliar karena pembayaran bunga meningkat dari pembelian First Republic Bank yang gagal tahun ini.

"Semua orang harus bersiap untuk suku bunga yang lebih tinggi dari sini," kata CEO JPMorgan Jamie Dimon pada hari investor bank, Senin. "Lima persen tidak cukup tinggi untuk dana Fed - saya telah menyarankan ini kepada klien, dan bank, Anda harus bersiap untuk enam, tujuh."

Saham Pfizer Inc (PFE.N) melonjak lebih dari 5% setelah obat diabetesnya, dalam uji coba tahap menengah yang melibatkan pasien dengan diabetes tipe 2, menghasilkan penurunan berat badan yang mirip dengan Ozempic Novo Nordisk, data yang diterbitkan dalam jurnal medis menunjukkan .

Saham Greenhill & Co (GHL.N) naik lebih dari dua kali lipat setelah Mizuho Financial Group Inc (8411.T) akan membeli firma penasehat M&A AS seharga US$ 550 juta termasuk utang.

Komponen Dow Chevron (CVX.N) merosot 1,8% setelah perusahaan minyak utama itu mengatakan akan mengakuisisi PDC Energy Inc (PDCE.O) dalam transaksi semua saham senilai US$ 7,6 miliar, termasuk utang. Masalah yang ada melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 1,54 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,74 banding 1 disukai para peningkat.

S&P 500 membukukan 18 tertinggi baru dalam 52 minggu dan sembilan terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 88 tertinggi baru dan 78 terendah baru. Volume di bursa AS relatif ringan, dengan 9,6 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 10,6 miliar saham selama 20 sesi sebelumnya.

