Ada Pembicaraan Plafon Utang AS, Harga Minyak Mentah Dunia Justru Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Investor dilaporkan masih menunggu hasil dari negosiasi batas utang di Amerika Serikat.

Permintaan minyak diperkirakan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, sementara pasokan dari Kanada dan OPEC+ menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni terkerek US$ 0,44 atau 0,61 persen, menjadi menetap pada US$ 71,99 dolar per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli menguat US$ 0,41 atau 0,54 persen, menjadi ditutup pada US$ 75,99 per barel di London ICE Futures Exchange.

Mengutip laman Antara, Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dijadwalkan mengadakan pertemuan tatap muka pada Senin (22/5/2023) sore, dalam upaya untuk mencegah gagal bayar pemerintah atas kewajiban utangnya paling cepat 1 Juni.

Minyak WTI rebound dari sesi terendah karena investor bertaruh bahwa dimulainya kembali negosiasi plafon utang akan memberikan dukungan untuk aset-aset berisiko, kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.

Mungkin sulit bagi minyak untuk mengambil langkah besar jika pembicaraan plafon utang tetap berlangsung dan sebelum investor mendapatkan data cepat indeks manajer pembelian untuk Amerika Serikat dan Eropa pada Selasa waktu setempat, menurut Edward Moya, analis pasar senior di OANDA, pemasok layanan perdagangan multi-aset daring.

Kontrak berjangka WTI untuk pengiriman Juni berakhir pada Senin (22/5/2023) dan pedagang telah beralih ke kontrak berjangka WTI untuk pengiriman Juli.

Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan tentang kekurangan minyak yang membayangi pada paruh kedua tahun ini ketika permintaan diperkirakan akan melampaui pasokan hampir 2 juta barel per hari.

Seorang eksekutif senior di Vitol mengatakan Asia akan memimpin pertumbuhan permintaan minyak sekitar 2 juta barel per hari pada paruh kedua tahun ini, peningkatan yang berpotensi menyebabkan kekurangan pasokan dan kenaikan harga.

