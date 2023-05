Berkoordinasi, PLN dan ESDM Perkuat Pasokan Listrik Jakarta, Banten, dan Jabar

Jakarta, Beritasatu.com- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) dan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM berkoordinasi untuk memperkuat pasokan listrik, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Koordinasi kedua lembaga membahas terkait Monitoring Pelaksanaan Kompensasi Right Of Way (ROW) Jalur Transmisi Saluran Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Tegangan Extra Tinggi (SUTET) sekaligus Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kompensasi ROW untuk proyek-proyek di wilayah kerja PLN UIP JBB.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP JBB, Ratih Kusuma Dewi mengatakan ada urgensi dari pembangunan transmisi di wilayah kerja terkait rencana pembangunan jalur transmisi baik SUTT 150 KV maupun SUTET 500 kV.

"Infrastruktur ini nantinya tidak hanya memperkuat pasokan listrik wilayah Jakarta saja, tetapi juga di wilayah Banten dan Jawa Barat. Keberadaan infrastruktur ini juga sebagai langkah PLN dalam memastikan pasokan listrik aman dan andal yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat," ujar Ratih Kusuma Dewi, Senin (22/5/2023).

Selain menekankan pentingnya infrastruktur ketenagalistrikan ini, Ratih juga mengajak DJK untuk ikut mengawal proses percepatan Penetapan KJPP Kompensasi ROW. Dengan pengawalan DJK, pemberian kompensasi ROW jalur transmisi SUTT / SUTET di wilayah kerja UIP JBB dapat segera dilaksanakan dimana hal tersebut juga akan berefek pada penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sementara itu, Subkoordinator Perlindungan Lingkungan Penyaluran Ketenagalistrikan Totok Suntoro mengatakan kesiapan DJK untuk mendampingi dan mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN UIP JBB.

“Kami mendukung PLN UIP JBB untuk melakukan percepatan proses Penetapan KJPP Kompensasi ROW sehingga dapat mempercepat proses pemberian kompenasi ROW Jalur Transmisi SUTT / SUTET di wilayah kerja PLN UIP JBB,” kata Totok.

PLN UIP JBB menyampaikan progress pemberian kompensasi ROW Jalur Transmisi serta diskusi terkait kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan pemberian kompensasi ROW.

“Kami berharap dengan adanya sinergi yang kuat dengan DJK, kami dapat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berada di wilayah kerja PLN UIP JBB agar dapat meminimalisasi keterlambatan pekerjaan pembangunan jalur transmisi baik SUTT maupun SUTET sehingga keandalan pasokan listrik utk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tetap terjaga,” pungkas Ratih.

