Kemenkeu: Surplus Neraca Pembayaran Cerminan Ketahanan Eksternal Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga di tengah berbagai risiko global saat ini. Hal tersebut tercermin dari neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada Kuartal I 2023 yang membukukan surplus US$ 6,5 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan surplus Kuartal IV 2022 yang sebesar US$ 4,7 miliar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, surplus transaksi berjalan yang terus berlanjut dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial menjadi penopang kinerja neraca pembayaran di Kuartal I 2023.

“Surplus ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang tetap terjaga di tengah kondisi global yang masih menghadapi tekanan. Reformasi struktural untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri terbukti berdampak positif bagi kinerja perekonomian nasional termasuk neraca pembayaran Indonesia,” ujar Febrio dikutip Investor Daily, Rabu (24/5/2023).

Febrio memaparkan, surplus transaksi berjalan di Kuartal I 2023 tercatat sebesar US$ 3 miliar atau 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus transaksi berjalan tersebut masih cukup tinggi walaupun lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Surplus ditopang oleh neraca barang yang masih positif, didukung oleh kinerja ekspor yang cukup baik seiring permintaan dari negara mitra dagang dan juga stabilnya surplus pendapatan sekunder. Sementara itu, neraca jasa dan pendapatan primer dari transfer pendapatan investasi langsung dan portofolio mencatatkan defisit yang lebih rendah.

Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar US$ 3,4 miliar atau setara dengan 1% PDB, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 0,3 miliar. Peningkatan ini ditopang oleh meningkatnya aliran masuk investasi langsung (FDI) dan kembalinya investasi portofolio ke Indonesia, didukung oleh sentimen positif investor luar negeri atas menguatnya fundamental serta prospek ekonomi Indonesia. Pada Kuartal I 2023, aliran masuk neto investasi langsung ke Indonesia tercatat US$ 3,4 miliar, sementara investasi portofolio neto tercatat US$ 3 miliar, yang didukung oleh aliran modal masuk ke pasar obligasi pemerintah senilai US$ 4,5 miliar.

Investasi langsung masuk terutama mengalir ke sektor manufaktur, sektor listrik, air dan gas, serta sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Febrio mengatakan, meningkatnya aliran masuk modal asing ke Indonesia telah menyebabkan apresiasi nilai tukar rupiah serta turunnya kewajiban (yield) obligasi pemerintah Indonesia di tengah kenaikan suku bunga di banyak negara berkembang lainnya. Perbedaan antara yield obligasi pemerintah Indonesia dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury Bills) untuk tenor 10 tahun juga menurun ke level 270 basis poin (bps), hampir setengahnya dibanding awal 2022 lalu sehingga cost of fund menjadi lebih murah.

Surplus aliran modal yang masuk ke dalam negeri mendukung pembentukan cadangan devisa. Pada akhir Maret 2023, posisi cadangan devisa tetap terjaga, yaitu sebesar US$ 145,1 miliar.

