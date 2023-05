Konversi Utang Jadi Rupiah, Kapuas Prima Coal Teken Pinjaman Rp 1,5 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pinjaman ini ditujukan untuk mengkonversi sejumlah utang dolar menjadi rupiah.

Dalam keterangan tertulis di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama Kapuas Prima Coal Harjanto Widjaja mengatakan, Kapuas Prima Coal menyebutkan bahwa perseroan berencana melakukan konversi fasilitas utang sebesar US$ 81 juta dan fasilitas kredit non cash loan sebesar US$ 14 juta menjadi rupiah. Adapun fasilitas kredit ditandatangani perseroan pada 22 Mei 2023.

“Fasilitas kredit ini tidak berdampak karena perjanjian ini hanya mengkonversi nilai sisa pinjaman dari mata uang dolar menjadi rupiah,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/5/23).

Sebelumnya, pada tahun ini ZINC optimis akan terdongkrak. oleh pengoperasian smelter konsentrat timbal berkapasitas 40.000 ton akhir tahun ini. Bahkan, perseroan memproyeksikan raup Rp 600 miliar dari penjualan konsentrat.

Direktur Kapuas Prima Coal Evelyne Kioe menjelaskan, kondisi ekonomi global tahun depan akan berbeda dengan 2022 yang penuh tantangan akibat perang berkepanjangan Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, perseroan akan fokus untuk mengupayakan peningkatan penjualan tahun depan.

