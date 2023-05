Baramulti Suksessarana Tebar Dividen Rp 341,4 Per Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) menyiapkan dividen final US$ 60 juta atau Rp 893,28 miliar dari laba bersih tahun buku 2022. Merujuk kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 12 April 2023 yakni Rp 14.888, dividen akan dibagikan Rp 341,4 per saham untuk 2.616.500.000 saham.

“Nantinya, dividen tersebut akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 7 Juni 2023 dan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah rapat,” ujar Direktur Utama Baramulti Suksessarana Widada dalam paparan publik di Grha Baramulti, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Widada mengatakan, jumlah US$ 60 juta merupakan dividen final yang akan dibagikan tahun ini, menambahkan dividen interim yang pernah dibagikan dua kali tahun lalu.

"Dividen pertama diberikan pada 30 September 2022 sebesar Rp 100 juta. Kemudian pada 30 Desember 2022, perseroan memberikan US$ 92 juta. Jadi untuk kinerja tahun buku 2022, total dividen yang kami bagikan adalah US$ 257 juta,” tandasnya.

Perseroan mencatatkan pertumbuhan kinerja sepanjang 2022 dengan laba bersih Rp 239,9 juta, naik 16,93% dari periode sama tahun sebelumnya US$ 205,16 juta. Sejalan, hasil penjualan Baramulti Suksessarana meningkat 48,84% (yoy) menjadi. Pertumbuhan ini berkat peningkatan produksi pada 2022.

Widada menyebutkan, perseroan dan entitas anak, yaitu PT Antang Gunung Meratus (AGM) berhasil memproduksi batu bara 15,52 juta metrik ton (MT) yang naik 11,17% (yoy). Pertumbuhan tingkat produksi menghantarkan perseroan pada peningkatan volume penjualan batu bara, sekitar 9,44% (yoy).

"Pencapaian kinerja 2022 merupakan hasil pemanfaatan momentum kenaikan harga batu bara yang masih berlangsung sampai akhir tahun lalu, diimbangi peningkatan produksi batu bara dan optimalnya berbagai program efisiensi biaya," papar dia.

