Mitrabara Adiperdana Siap Bagi Dividen Rp 1,18 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) sepakat akan membagikan dividen Rp 1,18 triliun dari kinerja keuangan tahun buku 2022.

Direktur Utama Mitrabara Adiperdana Khoirudin mengatakan, pemegang saham juga menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk memberikan ratifikasi atas pembagian dividen interim yang telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2022.

“Termasuk persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, di mana perseroan selanjutnya akan melakukan pembagian dividen tunai sekitar Rp 1,18 triliun kepada seluruh pemegang saham perseroan,” ujar Khoirudin usai RUPST di Gajah Mada, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Tahun lalu, emiten batu bara mencatatkan laba tahun berjalan sebesar US$ 179,39 juta atau melesat 78,3% dari sebelumnya US$ 100,56 juta.

Berdasarkan laporan keuangan 2022, perseroan mencatatkan laba per saham dasar atau dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 0,146. Lebih besar dari US$ 0,082 pada 2021.

Kinerja positif Mitrabara Adiperdana ditopang pendapatan US$ 449,53 juta, melesat dibandingkan US$ 309,84 juta pada tahun sebelumnya.

Adapun beban pokok pendapatan naik dari US$ 142,04 juta menjadi US$ 183,75 juta. Sehingga laba bruto perseroan tahun lalu US$ 265,77 juta.

Sedangkan dalam tiga bulan pertama tahun ini, Mitrabara Adiperdana telah mencetak laba bersih US$ 10,87 juta, anjlok dibandingkan 2021 senilai US$ 44,56 juta. Pendapatan perseroan juga merosot hampir 30% dari US$ 103,62 juta menjadi US$ 74,18 juta.

Pada agenda terakhir RUPST 2023, pemegang saham memberikan persetujuan kepada direksi perseroan untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Pemasaran Batu Bara antara perseroan dengan PT Baramulti Sugih Sentosa dan Brooklyn Enterprise Pte Ltd.

