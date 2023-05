Ada Peringatan dari Saudi, Harga Minyak Mentah Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia dilaporkan menguat di akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Ini memperpanjang kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut karena penurunan substansial persediaan minyak AS pada minggu sebelumnya dan peringatan dari menteri energi Saudi meningkatkan prospek pengurangan produksi OPEC+ lebih lanjut.

Mengutip laman Antara, Kamis (25/5/2023) minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli terangkat US$ 1,43 atau 1,96%, menjadi menetap di US$ 74,34 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli melonjak US$ 1,52 atau 1,98 %, menjadi ditutup pada US$ 78,36 per barel di London ICE Futures Exchange.

Persediaan minyak mentah komersial AS membukukan penurunan yang dalam dari minggu ke minggu sebesar 12,5 juta barel dalam pekan yang berakhir 19 Mei kontras dengan ekspektasi kenaikan tipis, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (24/5/2023).

Selain itu, persediaan bensin dan bahan bakar sulingan AS turun masing-masing sebesar 2,1 juta barel dan 0,6 juta barel minggu lalu. Data persediaan minyak yang dikeluarkan oleh American Petroleum Institute (API) pada Selasa (23/5/2023) malam juga menunjukkan penurunan besar pekan lalu, yang mendorong harga minyak lebih tinggi.

Belum lagi adanya libur Memorial Day di AS pada 29 Mei mendatang yang akan menjadi puncak musim perjalanan musim panas. Sudah pasti permintaan bahan bakar akan lebih tinggi.

"Harga minyak sangat terfokus pada pagu utang dan suku bunga, tetapi sebenarnya mereka tidak fokus pada sisi penawaran dan permintaan yang telah diperketat dalam beberapa minggu terakhir," jelas Flynn.

