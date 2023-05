Pasar Saham Utama Jatuh, Dolar AS Menguat 0,38 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Dolar menguat karena kekhawatiran atas pembicaraan plafon utang AS memicu penghindaran risiko di kalangan investor dan beralih ke mata uang yang lebih aman.

Mengutip laman Antara Kamis (25/5/2023) indeks dolar mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,38% menjadi 103,8847 pada akhir perdagangan. Jatuhnya pasar saham utama di seluruh dunia membebani sentimen risiko pada Rabu (24/5/2023) yang memperkuat dolar AS.

"Permintaan untuk mata uang safe-haven dolar AS meningkat karena para pedagang tetap fokus pada pembicaraan plafon utang," kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.

Advertisement

Ketika Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy terus bernegosiasi untuk menaikkan pagu utang federal, Menteri Keuangan Janet Yellen menegaskan kembali pada Rabu (24/5/2023) bahwa Departemen Keuangan tidak mungkin memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah AS paling cepat 1 Juni, tanpa keputusan Kongres untuk menaikkan plafon utang sebesar US$ 31,4 triliun.

"Kami berkomitmen untuk tidak melewatkan pembayaran dan menaikkan plafon utang, tetapi kami tidak terlibat dalam perencanaan apa yang terjadi jika terjadi gagal bayar," kata Yellen.

Sementara itu, pejabat Federal Reserve terbelah atas suku bunga, dengan beberapa anggota melihat perlunya kenaikan lebih lanjut sementara yang lain mengharapkan perlambatan untuk menghilangkan kebutuhan pengetatan lebih lanjut, menurut risalah pertemuan Mei Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis kemarin.

"Saya tidak mendukung penghentian kenaikan suku bunga kecuali kami mendapatkan bukti jelas bahwa inflasi bergerak turun menuju target 2,0%," kata Gubernur Federal Reserve Christopher Waller.

BACA JUGA Krisis Perbankan Global Mereda, Dolar AS Justru Melemah

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi US$ 1,0750 dari sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi US$ 1,2361 dari sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 139,1400 yen Jepang, lebih tinggi dari 138,5240 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9051 franc Swiss dari 0,9013 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3598 dolar Kanada dari 1,3505 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,7255 krona Swedia dari 10,6239 krona Swedia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan