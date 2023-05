Dolar AS Menguat, Harga Emas Dunia Justru Ambruk

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia kembali terperosok pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat. Ambruknya emas ini memperpanjang kerugian untuk tiga berturut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir US$ 9,90 atau 0,50% menjadi ditutup pada US$ 1.964,60 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di US$ 1.987,90 dan terendah di Us$ 1.958,40.

Sementara emas berjangka jatuh US$ 2,70 atau 0,14% menjadi Us$ 1.974,50 Selasa (23/5/2023), setelah terpangkas 0,22% menjadi US$ 1.977,20 Senin (22/5/2023).

Kebuntuan atas negosiasi plafon utang AS di Washington juga mendorong permintaan safe-haven emas sehingga menahan penurunan lebih lanjut, karena para pedagang memposisikan diri untuk perlambatan aktivitas ekonomi global tahun ini.

Negosiasi yang konsisten antara anggota parlemen Demokrat dan Republik sejauh ini gagal menghasilkan kesepakatan untuk menaikkan batas pengeluaran AS dan menghindari gagal bayar. Ini datang menjelang tenggat waktu di bulan Juni mendatang.

Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, Federal Reserve merilis risalah pertemuan 2-3 Mei. Dalam diskusi mereka tentang prospek kebijakan, beberapa pejabat mengatakan bahwa jika ekonomi berkembang seperti yang mereka harapkan, penguatan kebijakan lebih lanjut setelah pertemuan ini tidak diperlukan.

Beberapa pejabat Fed mengatakan Federal Reserve harus mengkomunikasikan bahwa pemotongan suku bunga tidak mungkin terjadi tahun ini dan kenaikan suku bunga lebih lanjut tidak dikesampingkan.

Federal Reserve mempertahankan perkiraannya untuk resesi ringan pada 2023. Sementara itu investor sedang menunggu rilis produk domestik bruto AS pada Kamis waktu setempat, dan data inflasi pada Jumat (26/5/2023).

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 38,40 sen atau 1,63%, menjadi ditutup pada US$ 23,24 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terpangkas US$ 28,10 atau 2,66%, menjadi menetap pada Us$ 1.029,50 per ounce.

