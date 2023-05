Wujudkan Konsep Smart City, Indosat Business Berikan Solusi Digital Lengkap

Kiri ke Kanan: EVP-Head of B2B commercial at Indosat Ooredoo Hutchison Seno Soemadji, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Director & Chief Business Officer at Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah saat menghadiri Indonesia-China Technology and Investment Expo 2023 yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. (Dok. Indosat)