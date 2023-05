BI Perkirakan The Fed Masih Akan Pertahankan Suku Bunga Acuan

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed masih akan mempertahankan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR). Saat ini suku bunga acuan The Fed berada di kisaran 5% sampai 5,25%.

“BI masih meyakini FFR sudah mencapai puncak. BI probabilitas untuk Fed Fund Rate naik di Juni tidak terlalu besar. Tetapi inflasi di sana turunnya kok lambat, kemungkinan Fed Fund Rate masih akan stay high for longer,” tutur Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan Mei 2023, di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Kebijakan dari The Fed tersebut dikatakan Perry akan berpengaruh ke perekonomian global. Sedangkan dari sisi domestik, saat ini suku bunga acuan BI bertahan di 5,75%. Salah satu faktor yang menyebabkan BI tetap mempertahankan suku bunga acuan adalah kondisi inflasi yang terjaga

Perry menuturkan, ada beberapa faktor yang mendorong inflasi bisa turun lebih cepat dari perkiraan. Pertama yaitu konsistensi kebijakan suku bunga BI yang forward looking dan pre emptive mengarahkan ekspektasi inflasi.

“Kalau kita lihat ekspektasi konsensus forecast (tentang inflasi, Red) dari para ekonom sampai akhir tahun ini juga rendah di kisaran 3,3%,” kata Perry.

Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam hal ini nilai tukar rupiah. Pendorong ketiga yaitu sinergi kuat gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

