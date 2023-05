Capex Indika Energy Baru Terserap 7,4 Persen dari US$ 302,4 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indika Energy Tbk (INDY) mengumumkan bahwa anak perseroan pada Kuartal I 2023 baru menyerap capital expenditure (capex) atau dana belanja modal sebesar US$ 22,5 juta atau Rp 336,27 miliar. Angka ini baru sekitar 7,4% dari anggaran capex 2023 sebesar US$ 302,4 juta atau sekitar Rp 4,51 triliun.

“Paling besar (serapan, Red) capex di pertambangan emas Awak Mas karena dalam tahap pengembangan saat ini. Selanjutnya di Indika Resources karena sekarang kami dalam tahap pengembangan,” ujar Direktur Indika Energy Retina Rosabai dalam acara paparan publik perseroan dikutip Investor Daily, Jumat (26/5/2023).

Dalam presentasinya, belanja modal untuk Awak Mas pada Kuartal I 2023 adalah US$ 14,2 juta, disusul Kideco dan India Resources masing-masing US$ 1,7 juta dan US$ 1,6 juta. Sedangkan secara tahunan, anggaran belanja modal paling besar ditujukan kepada Indika Resources sebesar US$ 43,9 juta dan Kideco US$ 43,3 juta.

Perusahaan juga menjelaskan sebab turunnya laba Kuartal I 2023 yang menjadi US$ 58,92 juta. Padahal pendapatan perseroan periode ini naik menjadi US$ 906,83 juta. Retina mengatakan, beban pokok kontrak dan penjualan perusahaan naik menjadi US$ 707,74 juta.

Lebih rinci, lonjakan beban pokok kontrak dan penjualan disebabkan royalti yang mencapai US$ 251,6 juta. Padahal pada periode sama tahun lalu, angkanya hanya US$ 88,66 juta.

Dengan melonjaknya beban pokok kontrak dan penjualan, maka laba kotor Indika juga menyusut dari US$ 260,76 juta ke US$ 199,09 juta. Sementara laba periode berjalan pada kuartal I 2023 sebesar US$ 68,41 juta, turun dari US$ 84,92 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Indika Energy Azis Armand mengungkapkan, perseroan menetapkan intermediat target pada 2025 untuk menghasilkan 50% pendapatan dari bisnis baru. Diinformasikan, transformasi pada kegiatan investasi dan proyek yang digarap perusahaan telah didiversifikasi sejak 2018.

“Secara konsolidasi, (pendapatan, Red) akan simbang 50:50 di sektor kami sebelumnya, dengan sektor-sektor yang relatif baru dalam kelompok usaha Indika Energy,” ujar Azis.

Upaya tersebut memiliki tujuan akhir target net zero emission (NZE) pada 2050. Pada 2025, 50% portofolio atau investasi-investasi dalam naungan perusahaan akan terdiri dari bisnis energi fosil, mulai dari sumber daya sampai infrastruktur energi. Sisanya, 50% investasi akan lebih fokus pada sektor logistik, mineral, bisnis hijau seperti energi terbarukan, kendaraan listrik (EV) dan ekosistemnya, serta digital ventura.

