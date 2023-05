Jelang Penutupan Akhir Pekan, IHSG Dibuka Menguat Tipis

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 7,08 poin (0,11%) ke posisi 6.711,31 pada awal perdagangan, Jumat (26/5/2023).

Tercatat sebanyak 199,27 juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 148,32 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 6.496 kali transaksi. Sebanyak 74 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 63 saham terkoreksi, dan 153 saham stagnan.

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi negosiasi utang AS, kinerja saham-saham teknologi AS dan keputusan Bank Indonesia tentang BI7DRR.

Kenaikan saham-saham teknologi AS yang terdaftar di indeks Nasdaq, terutama setelah laporan positif dari Nvidia Corp, memberikan sentimen positif terhadap sektor teknologi global. Lonjakan indeks Semiconductor Philadelphia SE, yang mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu tahun, memberikan sentimen positif terhadap sektor semikonduktor. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja saham-saham teknologi di Indonesia dan menggerakkan IHSG.

Perkembangan terkait kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dan anggota parlemen Kevin McCarthy untuk meningkatkan batas utang AS dapat mempengaruhi pasar keuangan global, termasuk pasar saham Indonesia. Jika kesepakatan berhasil dicapai, hal ini dapat memberikan sentimen positif terhadap pasar saham secara keseluruhan.

evisi pertumbuhan ekonomi AS kuartal pertama yang lebih rendah dari perkiraan dan angka sebelumnya dapat mempengaruhi persepsi terhadap kekuatan ekonomi AS. Jika pertumbuhan ekonomi AS menunjukkan kelemahan, hal ini dapat mempengaruhi sentimen investor terhadap pasar saham.

Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI7DRR (tingkat suku bunga acuan) pada tingkat 5,75% tidak mampu mendorong JCI untuk menembus resistance kritis di level 6765-6780; sebaliknya, JCI malah turun dan ditutup di bawah support MA10 sekali lagi. Oleh karena itu, NHKSI Research merekomendasikan untuk hold atau wait & see minat pasar pada akhir pekan ini yang berpotensi melanjutkan konsolidasi menuju support 6660-6650 lagi.

