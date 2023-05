Turun 0,04 Persen, Dolar AS Ditutup Melemah ke 104,2036

Jakarta, Beritasatu.com - Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu pagi WIB.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,04% menjadi 104,2036 pada akhir perdagangan.

Kemajuan dalam pembicaraan antara Presiden Joe Biden dan anggota kongres utama Republik Kevin McCarthy membantu meredakan kegelisahan investor, tetapi keraguan tetap ada tentang kapan kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan.

Biden dan McCarthy mendekati kesepakatan akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar US$ 31,4 triliun selama dua tahun sambil membatasi pengeluaran sebagian besar barang.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan Kamis (25/5/2023) malam mengatakan dirinya telah berbicara dengan Gedung Putih sepanjang hari dan itu tidak mudah. "Butuh beberapa saat untuk mewujudkannya, dan kami bekerja keras untuk membuatnya terjadi," kata dia.

Presiden AS Joe Biden juga mengatakan Kamis (25/5/2023) sore bahwa negosiator "membuat kemajuan".

"Berita utama pagi ini menunjukkan bahwa setelah berbagai pertemuan, kesenjangan antara Gedung Putih dan mayoritas DPR menyempit ketika sampai pada kesepakatan. Tentu saja, ini menghilangkan beberapa kekuatan yang telah diandalkan dolar sepanjang Mei," kata sebuah catatan oleh Monex USA, penyedia valuta asing, manajemen risiko dan solusi pembayaran internasional.

Sementara itu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang mengukur berbagai barang dan jasa dan menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen, naik 0,4 persen bulan ke bulan pada April, lebih tinggi dari 0,3% dari konsensus perkiraan dan 0,1% dari ekspansi pada Maret, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS pada Jumat (26/5/2026).

Pada akhir perdagangan, euro naik menjadi US$ 1,0730 dari sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi US$ 1,2350 daripada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 140,6220 yen Jepang, lebih tinggi dari 139,9710 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9047 franc Swiss dari 0,9063 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3615 dolar Kanada dari 1,3638 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,8130 krona Swedia dari 10,8328 krona Swedia.

