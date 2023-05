Ditolak KPPU Inggris, Microsoft Ajukan Banding atas Megadeal Rp 1.000 T

London, Beritasatu.com - Microsoft mengajukan banding atas keputusan regulator persaingan usaha Inggris yang memblokir akuisisi terhadap perusahaan video game Activision Blizzard (Diablo, Call of Duty, World of Warcraft) sebesar US$ 69 miliar (Rp 1.000 triliun).

Otoritas anti-monopoli Inggris, Competition and Markets Authority (CMA), menolak kesepakatan tersebut pada bulan April, dengan menyatakan bahwa hal itu dapat merugikan persaingan di pasar cloud gaming.

Microsoft mengonfirmasi pada hari Rabu (24/5/2023) bahwa mereka telah mengajukan banding terhadap keputusan tersebut ke Competition Appeal Tribunal (CAT) Inggris, dan ringkasan argumen mereka dipublikasikan pada hari Jumat (26/5/2023).

Microsoft menyatakan bahwa kesimpulan CMA yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menyebabkan penurunan persaingan yang signifikan di pasar cloud gaming di Inggris adalah salah, menurut ringkasan tersebut.

CMA "melakukan kesalahan mendasar dalam perhitungan dan penilaian data pangsa pasar untuk layanan cloud gaming dengan gagal mempertimbangkan persaingan dengan native gaming (sistem video game tradisional di mana pemain mengunduh video game atau membeli CD/kaset fisik)", kata Microsoft dalam pengajuan banding yang diajukan ke CAT.

