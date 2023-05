Perjanjian Kemitraan Ekonomi IJ-EPA Diharapkan Rampung September 2023

Minister of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) Yasutoshi Nishimura bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan bilateral dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di Detroit Amerika Serikat, Jumat, 26 Mei 2023. (Istimewa / -)