DMS Bank Gandeng Oh Credit Bangun Bank Syariah

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Digital Maamar Syariah atau yang lebih dikenal dengan DMS Bank menggandeng OH Credit, Co, Ltd, sebuah perusahaan besar di Tiongkok untuk sama-sama membangun bank syariah.

Kesepakatan dijalin dengan tujuan membangun bank umum syariah dengan fokus kepada sistem bank of bank, yaitu, menitikberatkan kepada pembiayaan lembaga keuangan mikro dan SOP pembangunan LKM dengan metode modern digitalisasi atau sistem terbarukan.

OH Credit, Co, Ltd., yang merupakan perusahaan Eddy Xu dan Kua Kee Jen yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama seperti BYD Company Ltd, Shenzhen Yihua Computer Co Ltd, dan CEC Gientech Technology Co Ltd merupakan pesaham 20% dari pesaham yang ada di DMS Bank tersebut.

"Tahun 2023 ini kami fokus melengkapi segala persyaratan untuk pengajuan perizinan dari sebuah bank umum syariah," kata CEO DMS Bank, AP Nainggolan.

Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga dilirik hingga negeri Tiongkok. Adapun landasan syariah DMS Corp Berijalan dengan slogan Truly Syariah. Dengan slogan tersebut diharapkan akan menjadi dampak positif. Yang terpentingnya adalah dapat membantu naiknya perekonomian masyarakat kecil yang ada di Tanah Air Indonesia.

Dengan ditandatangani kerja sama berusaha B2B di Shenzhen Tiongkok untuk mewujudkan Truly Syariah bisnis, maka target pencapaian pada Mei 2023 terlaksana dalam mengandeng perusahaan-perusahaan raksasa. Tujuannya untuk mewujudkan mimpi ekonomi digital syariah menjadi prinsip sistem ekonomi ketiga terbesar di dunia.

Dengan dimulai dari kota Yogyakarta maka Indonesia merupakan trendsetter ekonomi syariah.

"DMS Corp Berijalan memohon doa restu dan dukungan dari semua masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi Truly Syariah. Di mana, ekonomi digital syariah akan mendunia. Tidak ada mimpi yang tidak dikabulkan dengan landasan niat untuk kesejahteraan umat," tutup Nainggolan.

