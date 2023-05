BI Ungkap 2 Pemicu Modal Asing Masuk ke Pasar Keuangan RI

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susianto mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

Pertama yaitu sentimen global baik yang berpotensi mendorong aliran modal masuk yang mendorong berpotensi mendorong aliran masuk maupun tidak mendorong aliran modal masuk ke pasar keuangan domestik.

"Beberapa waktu ini terdapat nuansa sentimen apabila ada perkiraan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) akan naik maka mendorong ke arah sentimen risk off, "ujar Edi saat dihubungi, Minggu (28/5/2023).

Edi menjelaskan, safe haven asset adalah aset yang berdenominasi dolar AS, sehingga indeks DXY berpotensi menguat terhadap hampir semua mata uang lainnya (across the board).

"Saya melihat perbedaan antara policy rate tidak terlalu dominan. Begitupun sebaliknya,” ucapnya.

Faktor kedua, yaitu daya tarik investasi di setiap negara. Tentu hal ini akan sangat terkait dengan kondisi fundamental suatu negara dan juga seberapa ekspektasi return dari investasi pada aset keuangan suatu negara.

Edi menjelaskan, bahwa faktor fundamental Indonesia saat ini masih dilihat positif oleh pelaku pasar.

"Sementara terkait expected return, biasanya yang diperhatikan adalah expected total return dari aset keuangan Indonesia yaitu SBN dan saham,” tutur Edi.

