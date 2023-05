Allianz Indonesia Pastikan Dukung Gelaran Formula E 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Indonesia) mengumumkan sebagai official insurance partner of the ABB FIA Formula E World Championship. Keterlibatan tersebut menandai komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Allianz Utama Indonesia Ignatius Hendrawan mengungkapkan, pihaknya juga mengambil peran sebagai mitra utama Allianz Fan Village. Isu berkelanjutan yang ada di Formula E sangat sejalan dengan tujuan Allianz.

“Kami ingin memastikan bahwa bisnis yang dilakukan, memberikan manfaat terhadap masyarakat pada masa depan, dan juga bumi di mana kita tinggal," ungkap Hendrawan, Senin (29/5/2023).

Dia menjelaskan, Allianz ingin terlibat dalam topik berkelanjutan di luar fokus industri asuransi. Apalagi isu lingkungan berkelanjutan merupakan salah satu hal penting yang harus diutamakan.

"Kita menghadapi tantangan darurat iklim dan fokus pada net zero carbon, kemudian self-sustained kita mendukung masyarakat dan generasi mendatang agar bisa bisa mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik," jelas Hendrawan.

Kejuaraan Dunia Formula E akan digelar di AGI Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, pada 3-4 Juni 2023 mendatang. Gelaran ini diyakini bakal berkontribusi positif untuk banyak hal, mulai dari lingkungan, sosial, hingga perekonomian di Jakarta, bahkan Indonesia.

Formula E Operation (FEO) berkomitmen mengakselerasi kemajuan kehidupan yang berkelanjutan melalui sarana balap listrik. Apalagi turnamen ini adalah olahraga pertama dan satu-satunya di dunia yang mendapatkan sertifikasi net zero carbon sejak awal pembentukan.

